Resumé af Apples presse event september 2018

Her til aften har Apple afholdt endnu et af deres berømte events, som denne gang blev afholdt I Steve Jobs Theater. Tim Cook indledte eventet med at fortælle om en stor milepæl, som Apple snart når, nemlig salget af 2 milliarder iOS enheder, hvilket er ganske imponerende.

På selve eventet blev der, som antaget, præsenteret et nyt Apple Watch og hele tre nye iPhones.

Apple præsenterede tre nye iPhones i X-serien. Vi begynder med iPhone Xs og iPhone Xs Max. Som navnet antyder, er der tale om en videreudviklet og forbedret udgave af den populære iPhone X. De nye modeller kommer med hhv. 5,8” og 6,5” Super Retina OLED-skærme med 2436 x 1125 og 2688 x 1242 opløsning. Glasset på skærmen er forbedret for bedre holdbarhed. Begge modeller kommer i sølv, space grey og en ny guldfinish.

Af yderligere større nyheder på hardwarefronten introducerede Apple en IP68 certificering på begge modeller, som dermed skulle være støv og vandtætte. Desuden kommer begge modeller med Dual SIM og mulighed for eSIM. Batteriet har også fået et lille nøk opad og er nu blevet større, så en iPhone Xs angiveligt skulle have op til 30 minutters længere batteritid end iPhone X, mens iPhone Xs Max får endnu en time lagt oveni, og dermed altså har 1 time og 30 minutters mere batteritid end sin forgænger. Hvor store batterierne er, har Apple ikke afsløret på eventet eller deres website.

Den største nyhed på iPhone fronten lå nok i introduktionen af den nye 7nm A12 bionic chip, der introducerer en række forbedringer på hastigheden. Desuden understøtter den også helt op til 512 GB intern lagerplads.

De nye iPhones kommer med iOS 12, som bl.a. introducerer det nye ARKit 2, som Apple præsenterede tidligere på året. ARKit 2 kan bl.a. bruges til objekt genkendelse, måling af fysiske genstande og samspil mellem flere brugere i spil, der gør brug af augmenteret virkelighed.

Apple viste i tre scenarier hvordan iOS 12 og det nye ARKit 2 kan anvendes til bl.a. at hjælpe basketball spillere med at forbedre sig ved at kunne analysere en basketball bane, samt spillerens og boldens bevægelse. Spiludvikleren Bethesda viste en smagsprøve af deres nye Elder Scrolls Blades spil. Og til sidst fik vi en lille forsmag på, hvordan et gammel arkadespil som Galaga, kan vækkes til live igen med moderne teknologi.

Kameraet på begge iPhones bliver en forbedret udgave af deres nuværende kamera, med to 12 mp linser på bagsiden og en forbedret udgave af deres frontkamera.

Disse nyheder kommer dog til at kræve at man graver dybt ned i foret, da de bliver en god sjat dyrere end forgængeren. Begge telefoner kommer i 64, 256 og 512 GB udgaver, hvor den lille iPhone Xs har en startpris på 999$ for det vi må formode er 64 GB udgaven, og iPhone Xs Max starter ved 1099$ for samme størrelse. Tidligere læk på nettet, har vist de formodede priser på de større modeller, som nærmer sig hhv. 1400$ og 1500$ for de to modeller i 512 GB udgaverne. I danske kroner kan vi altså forvente priser mellem 10.000 - 15.000 kroner for de to modeller.

Begge modeller kan forudbestilles fra d. 14. september og udkommer d. 21. september.

Apple har dog også valgt at lave en tredje iPhone i samme serie, som kommer til at hedde iPhone Xr. Denne iPhone får samme A12 bionic chip som de to store modeller. Den får en 6,1” Liquid Retina LCD-skærm med en opløsning på 1792 x 828 pixels. Skærmen kommer uden force touch, men med et haptisk feedback system, så man får tæt på sammen funktionalitet som på de dyrere modeller. Kameraet på bagsiden gør brug af en enkelt 12 mp wide angle sensor, mens der på forsiden kommer til at sidde det samme kamera som på iPhone X, hvilket gør at FaceID skulle køre som man kender det fra iPhone X.

iPhone Xr kommer også i de tre størrelser på 64, 256 og 512 GB, og startprisen ligger på 749$. Udgivelsesdagen for iPhone Xr er sat til d. 26. oktober.