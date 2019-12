AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-07 23:14:34

Xiaomi-smartphones kan ankomme til USA i år

Amerikanerne kan meget vel snart se de første Xiaomi-smartphones lande på butikshylderne i USA.

Xiaomi er en af verdens hurtigst voksende smartphone-producenter. Virksomheden har dog endnu ikke haft sin smartphone-debut i USA.

Nu tyder noget så på, at den har gode muligheder for at komme inden for den nærmeste fremtid. The Wall Street Journal mener i hvert fald at vide, at vi allerede senere i år kan se de første Xiaomi-smartphones lande i USA.

Avisen bakkes tilmed op af Lei Jun, der indtager positionen som bestyrelsesformand for den kinesiske smartphone-producent.

- Vi har altid overvejet at gøre vores entre på det amerikanske smartphone-marked. Lige nu planlægger vi, at det kommer til at ske i slutningen af 2018 eller tidligt i 2019, siger Lei Jun ifølge Ubergizmo.

Xiaomi har tidligere haft produkter til salg i USA. Det vil dog være første gang på smartphone-fronten.