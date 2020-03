AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-04-01 08:56:00

Samsung Galaxy S10: Holder Samsung Android tronen?

Smartphones er hvermandseje, og konkurrencen på high-end markedet er intens. Vi tager et kig på seneste bud fra Samsung i deres Galaxy serie, når vi kigger på deres nyeste Galaxy S10. Formår Samsungs S10 at holde konkurrenterne bag sig på toppen? Find svaret i dagens test af Samsung Galaxy S10.





Samsung har med deres Galaxy serie haft godt fat i kunderne. De seneste år har producenten stået for nogle af de bedste smartphones på Android siden. Markedet er dog blevet mere mættet siden de første Galaxy telefoner så dagens lys, og konkurrencen er blevet hårdere end tidligere. Her er konkurrencen især kommet fra producenter som OPPO, Xiaomi og Huawei, som nu blander sig i high-end segmentet.

Da Samsung tilbage i februar lancerede deres Galaxy S10 serie var mange spændte på, om Samsung var i stand til at holde teten, og bringe noget nyt med til bordet.Vi har haft muligheden for, at teste deres nyeste Galaxy S10 telefon og er nu klar til, at konkludere på det nye smartphone flagskib.

Galaxy S10 udbydes i tre versioner, og modellen Tweak har lånt, er en helt almindelig S10. Alternativerne er en S10+ og en S10e, som jeg ikke vil komme ret meget ind på i den her anmeldelse.Opsummeret, så er S10+ med større skærm og batteri, og et minimalt bedre frontkamera. S10e med 'e' for essential, er en trimmet version med visse features skåret fra.



Design & Hardware

Det ydre ligner umiskendeligt en Samsung Galaxy telefon, med de smukke afrundede hjørner og buede linjer, som vi efterhånden kender fra Samsung lejren. I Danmark fås telefonen i to versioner, nemlig Prism White og varianten vi har lånt Prism Black. Det er et super lækkert design med glas på begge sider, som helt sikkert giver et smukt visuelt look, men som modsat også er en magnet for fedtede fingre.

Det er dog noget vi efterhånden vant til med moderne smartphones, som kan kompenseres for med at lækkert cover eller skin.

Kernen i den version vi har modtaget, er Samsungs Exynos 9820 chipset med 8 GB RAM og 128 GB intern lager. Der er dog mulighed for helt op til 1 TB lager, hvis man har brug for plads til mange billeder, videoer eller apps på sin telefon.

Det nye chipset fra Samsung, er lavet til 2019 modellerne med fokus på forbedre AI muligheder, bedre billedprocessor, og et mål om at være så energieffektivt som muligt.

Batteriet på Samsung Galaxy S10 er på 3400 mAh, så bestemt ikke det største af slagsen på markedet, men trods alt i den fornuftige ende. En af årsagerne til batteriet holdes på 3400 mAh, er blandt andet at Samsung, som snart den eneste store smartphone producent, har valgt at bibeholde et 3,5 mm stik til lyd. Den beslutning har uden tvivl taget noget af den plads, som ellers kunne være gået til et større batteri.

Til at følge op på det inkluderede 3,5mm stik, får man i kassen også et sæt AKG in-ear høretelefoner, som ligger noget over gennemsnittet i kvalitet.

Placeret i bunden på Galaxy S10, finder vi også et USB C stik til opladning og dataoverførsel. Hernede har Samsung også valgt at placere en højtaler.

Samsung også har valgt at bibeholde den dedikerede knap til deres virtuelle Bixby assistent. Knappen er lokaliseret på venstre side under volume knapperne. Nyheden er dog, at den kan indstilles til to funktioner nu, og en af dem behøver ikke at være Bixby relateret, så lidt har Samsung rykket sig på denne front.





I toppen er pladsen til SIM kort og S10 har mulighed for at køre dual SIM, hvis behovet skulle være der. Alternativt kan man bruge den ene plads til at udvide lagerpladsen med et micro SD kort.

Powerknappen er på højre side af telefonen, som dog sidder en anelse højere end jeg synes er optimalt. Men om ikke andet, er den svær at komme til at trykke på ved en fejl.

Skærmen

Springer vi om til fronten, så kommer vi til en af de stærkeste sider på Samsungs smartphones, nemlig skærmen. Der er tale om en er en 6,1 tommers Dynamic AMOLED skærm med en maksimal opløsning på 3040x1440.

Det er det samme Edge Display, som vi har set på Samsung S serie de sidste par generationer, hvor displayet buer ud mod kanterne. Samsung har skabt en en skærm, der dækker lige over 93% af fronten, så der er altså meget smalle kanter både i toppen og bunden.

En af de nye punkter på S10 i forhold til tidligere er, at frontkameraet nu sidder i skærmen i en ”Holepunch stil”. Der er altså ikke tale om en notch på Galaxy S10. Om man så synes den løsning er bedre end et notch, er nok en smagssag, men visuelt tricker det mig lidt på den her måde, når kameraet er omgivet af skærmen, som for mig betyder, at det er ret let at overse i normalt brug af telefonen.

Ved normal videoafspilning, er kameraet også uden for det område, som dækkes af videoen. Så det kommer kun ind, hvis man tvinger videoen i full screen.

Samsung er kendt for at lave super lækre displays, og det er bestemt ingen undtagelse på Galaxy S10, som har et fantastisk godt display, som står krystal klart. Den nye Dynamic AMOLED teknologi, gør den også rigtig crisp selv i kraftigt sollys.

Lidt malurt i bægeret hældes dog i, da S10 mangler lidt for at ramme den perfekt farve og klarhed, som jeg har oplevet med Huaweis Mate 20 Pro. Sammenligner jeg dem side om side, så er det tydeligt, at den hvide farve rammer klart bedre på Mate 20, mens S10 ser lidt ud som om der er et rødt filter over tingene. Det er desværre ikke en ting, som jeg kunne slippe af med, selv ved manuel justeringen af farve og temperatur.

Det har været svært at fange på kamera, men med det blotte øje er det tydeligt. Jeg testede med syv forskellige personer, og alle testpersoner oplevede det samme i forhold til farverne.

Når det er sagt, så er det selvfølgelig tydeligst i en direkte sammenligning, og det var ikke noget jeg tænkte over i hverdagsbrug, hvor jeg generelt vil sige at oplevelsen af skærmen på S10 har været en fornøjelse.

Samsung har også flyttet fingeraftrykslæseren fra bagsiden og ned i skærmen. Det er ikke en nyskabelse, da det allerede er set på andre modeller på markedet.

Samsung gør det dog lidt anderledes. Hvor flere konkurrenter bruger en optisk scanner under skærmen, har Samsung valgt at gå i retning af en scanner, der virker via ultralyd i stedet. En fordel ved den her metode er også, at den kan bruges uden problemer under våde forhold. Den nye metode er mere sikker, men koster en smule på hastigheden.

Det er dog mere end fint til normalt brug i min verden, og jeg har bestemt ingen klager på det punkt. Jeg synes det er rart at have fingeraftrykslæseren tilbage på fronten, da jeg aldrig nåede at blive venner med de versioner, hvor den sad på bagsiden.

Der er stadig mulighed for andre oplåsningsmuligheder, hvis man foretrækker det. Der er den helt normale mulighed med pinkode, men også ansigtsgenkendelse. I modsætning til tidligere versioner fra Samsung, så er der ikke længere irisscanning med i den løsning, så det er potentiel mindre sikkert. Der er allerede videoer ude, hvor det er lykkedes folk at snyde ansigtsoplåsningen, så den skal man måske overveje en ekstra gang.





Batteri

Batteriet er som sagt et 3400 mAh batteri af slagsen i S10, og man får en 15 watts oplader med i pakken.

Ifølge Samsung selv, vil en fuld opladning af telefonen tage omkring halvanden time. Min egen test viste, at jeg med en halv time kunne komme fra en helt flad telefon til 48%, så et nogenlunde fornuftigt resultat. Men ikke i nærheden af den super hurtige opladning, som man ser på Huaweis seneste Mate 20.

Der er mulighed for trådløs opladning ved hjælp af Qi standarden, og her vil hastigheden på opladningen i høj grad afhænge af hvilken oplader man benytter.

Samsung har også inkluderet omvendt trådløs opladning på Galaxy S10. Så man kan altså oplade andre trådløse enheder med strømmen fra sin S10. Det er kun 5 watts opladning, så denne feature, er nok mest aimet imod mindre tilbehør, som smartwatches eller trådløse øretelefoner. De skal så bare understøtte trådløs opladning ved hjælp af Qi standarden.

Samsungs Galaxy S10 præsterede også ganske tilfredsstillende på batteritesten. I testperioden fik vi klemt en hel dag med medium til tungt brug ud af telefonen, så på den front er det en fornuftig konfiguration.



Det er dog ikke en telefon, hvor jeg med sikkerhed ville tage afsted hjemmefra uden en oplader, hvis jeg havde en lang dag med et aftenprogram på menuen. Der er ikke så meget ekstra rum at spille på med batteriet, som jeg har set på andre modeller i løbet af året, og så er opladningen heller ikke så hurtig, som vi kunne have håbet på.



Software

Softwaren på telefonen er Android 9 Pie med Samsungs OneUI lagt oven på. Det er langt hen af vejen en smagssag, om man kan lide producenternes overlay til Android. Personligt synes jeg, at Samsung gør det rigtigt godt og de er blevet bedre med tiden. De elementer som Samsung tilføjer, fylder ikke for meget, hvis ikke man ønsker at bruge dem. Meget af det er AI funktioner, som kører i baggrunden for at optimere ting, som strømforbrug eller andre lignende ting.

Personligt synes jeg, at standard looket på Samsungs OneUI er en anelse for tegneserieagtig, for min personlige smag. Men heldigvis er det relativt let at ændre på. Enten via Samsungs egen Galaxy Store, hvor der er masser temaer, ikoner og så videre, hvis man vel og mærke er villig til at punge ud. Alternativt kan man installere en anden launcher, som Nova Launcher, som jeg selv foretrækker, og på den måde tilpasse udseende og interface på en mere avanceret måde.

Brugsoplevelsen af S10 med Android 9 og OneUI er super lækker, og den underliggende hardware, giver en hurtigt og responsiv telefon, som hurtigt og uden problemer, hopper frem og tilbage imellem forskellige apps uden at svede. I det hele taget har den almindelige dag til dag oplevelse af S10 været lækker med et flydende og godt ydende styresystem.

En ting som man dog skal affinde sig med er, at Samsungs Bixby stadig fylder en del i deres OneUI. Bixby dækker også over de AI funktioner, som man måske ikke lige bider mærke i, fordi de som sagt gemmer sig i baggrunden. Bixby fylder også i den forstand, at det er Bixby der driver meget af det indhold, der ligger i vinduet længst til venstre på telefonen, og man bliver ret ofte forsøgt skubbet i retningen af Bixby. Det er ikke overdrevet, men kontinuerlige påmindelser lister sig ind i det samlede billede.

Problemet er bare, at det stadig kun fungere optimalt på engelsk, så brugervenligheden her i landet er ret begrænset.

Ifølge Samsung er Bixby kommet for at blive, så det lader til vi lige så godt kan affinde os med denne featuret, hvis man er på markedet efter en Samsung telefon. Der skulle også være en dansk version på vej, men indtil det sker, synes jeg ihvertfald, at Bixby til tider en lidt irriterende feature, som jeg bare gerne ville kunne slå helt fra. Om ikke ande,t så i den direkte brugerflade interaktion.

Jeg kan godt se, hvad Samsung ønsker at nå med Bixby, men kampen på det marked er hård. Googles egen assistent, er bagt fint ind i Android, og er allerede til stede på dansk, og ude i vores hjem ved hjælp af Google Home enheder. Så Bixby får svært ved, at indhente det forspring.

Samsung har fat i nogle områder, og deres målsætning med Bixby er overordent set fornuftig. Men et fragmenteret marked for den slags, er bare aldrig rigtig godt, og men det forspring som den almindelige Google Assistant har på mange måder, så ville det være rart at have den del som en option, som kunne til og fravælges efter eget ønske.

Det afholder Samsung os dog lidt fra, og det er for eksempel ikke muligt at remappe Bixby knappen til Google Assistant. Man kan mappe den til to ting, alt efter om man trykker en eller to gange på den, men den ene SKAL være Bixby, og selv om man kan vælge imellem et væld af forskellige apps og så videre til den anden mulighed, så kan man altså ikke vælge Google Assistant.





Kamera

En anden vigtigt faktor, som ikke er til at komme uden om for de fleste, når der skal handles ny smartphone, er kameraet.

På Samsung Galaxy S10 er det primære kamera setup tre linser på bagsiden. Et 12 megapixels teleobjektiv, et 12 megapixel vidvinkel og til sidst et 16 megapixel ultravidvinkel.

Frontkameraet er 10 megapixel.



Samsungs kamera app, er helt klart en af de bedre på markedet, med et bredt udvalg af muligheder for forskellige kamerafunktioner, og en let og intuitiv brugerflade. Både ved hjælp af de generelle indstillinger og de forskellige foto modes, er der rig mulighed for at tilpasse tingene.

Der er superlet adgang til, at skifte imellem de tre objektiver, så man hurtigt kan skifte imellem optisk zoom og ultrawide.



Den indbyggede AI kan indstilles til, at hjælpe med billederne. Både med farveoptimering, men også ved, at analysere billederne for uskarpe motiver, eller folk med lukkede øjne, og spørge om du vil tage billedet om.

Til foto nørderne tilbyder Samsungs S10 også en Pro Mode, hvor man selv kan gå ind og indstille tingene helt som man vil ned i detaljen.

De billeder, som jeg har testet med, er alle taget på standard foto indstillingen, uden AI farveoptimering med videre slået til, da det er de indstillinger som telefonen har ud af kassen, og uden tvivl det, som de fleste vil ende med at tage deres billeder med.

Til at sammenligne bruger jeg Huaweis Mate 20 Pro, da den har fået meget ros som et af de bedste kameraer på en smartphone. På den uafhængige testside, DXO Mark, placerer kameraet i Samsung Galaxy S10+, side om side med Huawei Mate 20 Pro, så der er lagt op til en tæt kamp.

Jeg har forsøgt, at udsætte kameraerne for et udvalg af forskellige motiver og settings for, at se om der er nogen nævneværdig forskel. I langt de fleste tilfælde er det minimalt hvad der er af forskelle, så det er i den grad et tæt løb.

Kameraet på den nye S10 er super godt, og helt klart i toppen, hvilket scoren på DXO Mark også viser. Så hvis kameraet betyder noget på din næste smartphone, så kan man roligt kigge i retningen af Samsung Galaxy S10. Det gør mere end et tilfredsstillende stykke arbejde.

Jeg synes ikke helt den når Hauweis Mate 20 Pro niveau, men det er minimalt hvad der adskiller de to. Huaweis nat indstilling, giver flere muligheder, når der er meget svagt lys, og der er steder hvor Samsung kommer lidt til kort, når det er billeder med store kontrastspænd i billedet. Det er dog bestemt ikke noget, der spænder ben for en lækker kameraoplevelse.

KONKLUSION

Hvis der skal opsummeres lidt, så har jeg samlet set nydt min tid med Samsung Galaxy S10, som på alle måder er en lækker telefon med et smukt ydre og solid hardware, som giver en hurtig telefon, der tygger sig igennem alt hvad man kaster efter den.

Den har bare ikke haft nogen features, eller givet mig nogen oplevelser, der har efterladt mig med en fornemmelse af, at stå med noget rigtigt fedt!

Samsung Galaxy S10 er en solid telefon, og en god opdatering i forhold til tidligere versioner fra Samsung, eller hvis man skal opgradere fra en ældre telefon generelt. I vores optik mangler der bare en tilsætning af wow-faktor.

Prisen for en Samsung Galaxy S10 uden abonnement, rammer i skrivende stund lige omkring 6500 kroner.

Den kommer ind på et marked, hvor der er meget hård konkurrence. Den lander med en pris, som er højere end Huawei Mate 20 Pro, som jeg har sammenlignet direkte imod, da jeg på nuværende tidspunkt ser det som en af de stærkeste Android telefoner på markedet. Så kommer Samsung Galaxy S10 altså til kort i min verden. Den har mindre skærm, betydeligt mindre batteri, og kameraet når heller ikke helt op på samme niveau.

De ting man derimod får med sammen med S10, er mindre ting som 3,5 mm stik, og så er der 2 gigabyte RAM mere end vi får i Mate 20 Pro. Det er i min bog ret små punkter, at møde op til kampen med. Personligt bruger jeg ikke 3,5 mm stik mere, men gør på din mobil, er det naturligvis et stort plus.

Jeg ville ønske, at Samsung havde rystet posen lidt mere, og var kommet med et nyt bud, der ville skille sig mere ud. Jeg har været utrolig glad for Samsungs tidligere telefoner, men her når de altså ikke helt over målstregen.

Vi ender med en endelig karakter på 8 for en smuk og solid telefon, som helt klart er en god opgradering for mange, der kommer fra en ældre smartphone. Men som altså ikke helt formår, at sparke døren ind til et marked, hvor der er efterhånden er MEGET hård konkurrence.

Godt:

Lækkert design og super god byggekvalitet

God ydelse

Rigtigt godt kamera

3,5 mm stik er stadig med

Skidt:

Mangler wow faktor og features der skiller sig ud

Batteri og opladning slår ikke konkurrenterne