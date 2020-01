AUTHOR : Uber

6.000 negative Death Stranding ratings fjernet

Death Stranding har vist sig at ramme et had/kærlighedsforhold hos modtagerne. Nu er der dukket mere kontrovers op omkring Hideo Kojimas titlen, efter at Metacritic har slettet over 6.000 negative ratings og skubbet sin score op fra 5.1. til 7,4.





Ændringen blev først rapporteret af en Redditor ved navn argandg, der bemærkede, at mens der var 78 nye positive ratings mellem 4. og 5. december, faldt antallet af negativer med 6.429 - fra 9.335 til kun 2.906. I skrivende stund er der 8.864 positive ratings og 3.207 negativer.

Metacritic har bekræftet, at det har fjernet flere brugervurderinger, efter at de blev markeret med "mistænkelig aktivitet."

“Metacritic takes issues of potential score manipulation seriously and has a number of policies in place to maintain score integrity. Moderators regularly review the site and remove any entries that do not fall within our guidelines in addition to a moderation queue where Metacritic users can flag unusual behavior. Moderators then review and remove any entries that violate our terms of service,” skriver en talsperson fra Metacritic.





Det er værd at bemærke, at Metacritic kun slettede folks ratings. Brugeranmeldelser blev ikke fjernet, da vurderinger kan indsendes uden anmeldelse. IGN påpeger, at sitets servicevilkår angiver, at de kan fjerne brugerindlæg uden varsel.

Review bombardementer af enten positiv eller negativ karakter, er noget Steam er bekendt med. Valves onlinebutik har gennem tiden søsat flere funktioner for at løse problemet, herunder et “off-topic-filter”, der deaktiverer disse anmeldelser fra at tælle mod et spils samlede score.





