PUBLISHED : 2018-08-11 10:59:55

DOOM Eternal officielle gameplay trailer frigivet

Under E3 2018 annoncerede Bethesda et nyt DOOM var under udvikling. Navnet er DOOM Eternal, og Bethesda bekræftede yderligere informationer ville komme frem i rampelyset under Quakecon 2018, og som lovet, har Bethesda nu sendt deres officielle DOOM Eternal officielle gameplay trailer online.

“With a redesigned set of armor, and an arsenal of new equipment, your fight against the onslaught of Hell continues. Take on twice as many demons in DOOM Eternal, including fan favorites from classic DOOM titles like the Archvile, Pain Elemental, and the Arachnotron”



DOOM Eternal er i samme omgang også annonceret til alle platforme, hvilket gælder PS4, Xbox One, PC, samt Nintendo Switch.



Vi har endnu ikke fået fremvist releasedato for DOOM Eternal.



Har du små 30 minutter i overskud, så brug dem i selskab med nedenstående trailer.

Image credit: Bethesda