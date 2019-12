AUTHOR :

EA fjerner FIFA Loot boxes i Belgien

Loot boxes i spil strider mod den belgiske "spille-kommission", og spiludviklerne skal virkelig oppe sig, hvis de ikke skal overtræde lovgivningen på området.

Som et led i retning af den rigtige side mod Loot boxes, har EA i dag bekræftet de fjerner FIFA loot boxes i Belgien for stadig at være repræsenteret på belgisk territorie.



Dermed fjerner EA FIFA Point på salgshylderne i landet, og ændringen træder i kraft fra 31 januar 2019.



EA FIFA spillerne vil derfor ikke længere have muligheden for at tilkøbe FIFA Ultimate Team packs, men dog stadig have muligheden for at tilgå Ultimate Team og spille med deres allerede tilkøbte spillere.



Der vil også stadig være mulighed for at opnå kontent, så længe det vindes gennem gameplay og ikke via FIFA point.



”Our fans will be able to use coins and the in-game transfer market as before. Any players in Belgium that have existing FIFA Points in their accounts will also be able to use them but they will not be able to buy more” skriver EA.



EA fortsætter: ”While we are taking this action, we do not agree with Belgian authorities’ interpretation of the law, and we will continue to seek more clarity on the matter as we go forward.”

