PUBLISHED : 2018-08-11 10:28:42

Efter fem års udvikling kan Half-Life: Echoes downloades

En modder ved navn MrGnang, har gennem de sidste fem år udviklet på et mod af det første Half Life spil, og nu er der mulighed for at teste spillet af på egen hånd.

”Half-Life: Echoes will let you experience the Black Mesa incident from a different perspective, with some insights into mysterious events which Gordon Freeman was not present for”



Modsat andre Half Life mods, er der ikke tale om en standalone version, og det vil derfor kræve du ejer en verison af det oprindelige Half Life spil på Steam for at kunne spille Half-Life: Echoes.



Skulle du være interesseret, kan du downloade Half-Life: Echoes HER



Have fun!