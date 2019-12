AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-07 12:50:18

Fallout 76 releases ikke på Steam

Sikkert til stor irritation for mange Fallout fans, så hopper Bethesda over Steam i denne omgang. Mange af os er forvent med at handle spil ind via Steam, men med dette release af Fallout 76, må du accepterer at skulle forbi Bethesda.net for at komme i gang.

Der er ingen officielle udmeldinger fra Bethesda, om der er tale om en permanent ændring, eller om Fallout 76 lander på Steam på et senere tidspunkt.



Der er heller ikke kommet en forklaring på fravalget fra Bethesda, men mon ikke den kan findes i Bethesda ikke ønsket at give Valve et stort cut at indtjeningen i forbindelse med Fallout 76. Samme tiltag ser vi også fra Epic Games og deres bypass af Google Play med Fortnite Battle Royale til Android.



Fallout 76 sendes på markedet fra november 2018.

Image credit: Bethesda