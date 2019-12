AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-03-25 19:22:10

Far Cry 5 ser ud til at køre smoothly på PC uden 100% CPU forbrug og uden stuttering

Alt imens vi er i gang med test af Farcry 5 testen til Jer, popper der flere informationer på diverse medier, som alle peger i retning af en super godt optimeret Farcry 5 til PC.

Vi har dog et par mindre issues, som vi løfter sløret for med vores anmeldelse af Farcry 5 til PC. Vi er dog overall ganske tilfreds med den overall performance og optimering i PC versionen af Farcry 5.



Det nye Farcry 5 computer spil, giver et hav af muligheder mht. indstillinger i grafik settings, som giver dig mange muligheder for at optimere næsten ned til mindste detalje. Hertil kommer Farcry 5 med et build-in benchmark tool, som Tweak redaktionen ser frem til at presse kommende grafikkort anmeldelser med.

Vi glæder os til at kunne servere en friskbagt dansk test af Farcry 5 til Jer.

Husk også at se vores unbox af Boomer pakken vi fik fremsendt af Ubisoft.