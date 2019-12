AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-06 12:28:08

Fortnite Battle Royale patch 5.40 netop frigivet

Endelig har Fortnite Battle Royale spillerne fået patch 5.40 – frigivet officielt Thursday, September 6, at 4 AM ET. Programsat allerede onsdag, men grundet mindre problemer, valgte Epic Games en mindre forsinkelse.

Patch 5.40 bliver denne gang en af de helt store opdateringer til Fortnite Battle Royale i femte sæson, og med i patch 5.40, kommer et nyt item, og noget mange fans har set frem til, High Stakes eventet og dertilhørende Grappler.



Grappler kan genoplades optil 15 gange, hvorefter feste slutter.



Fortnite Battle Royale patch 5.40 bringer følgende med sig:



Items removed:

Common Suppressed Submachine Gun

Rare Rocket Launcher

Rare Pistol

Legendary Bolt-action Sniper Rifle

Rarities changes:

Port-A-Fort is now Rare

Remote Explosives increased from Rare to Epic

Semi-Auto Sniper Rifle changed from Legendary and Epic to Rare and Uncommon

Dual Pistols changed from Legendary and Epic to Epic and Rare

Suppressed Pistols changed from Legendary and Epic to Epic and Rare



Image credit: Epic Games