AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-17 14:02:21

Gamer taber sig 5 kilo ved at spille Skyrim VR

Skulle alverdens slankekure slå fejl, så skal du bare i gang med at spille Skyrim VR. En artikel er dukket op via Reddit (via VentureBeat), som tydelig viser man ikke bliver tyk af at hygge sig med computerspil.

Skulle alverdens slankekure slå fejl, så skal du bare i gang med at spille Skyrim VR. En artikel er dukket op via Reddit (via VentureBeat), som tydelig viser man ikke bliver tyk af at hygge sig med computerspil.

Rent faktisk kunne det være nørdens ynglings slankekur. Ifølge personen i historien, har han tabt 5 kilo mens han har spillet Bethesda’s Skyrim VR på PC.





“In my room-scale room, I laid down a couple yoga mats, strapped on my running shoes, blasted a fan on me at full blast and learned to run in place to the exact speed of the game movement speed. I also learned to sprint really fast at the exact speed of the sprint that uses stamina in the game (which you don’t realize is fast until you have to physically run that speed)”



Så om det er spillet i sig selv, der har gjort udslaget, er nok en sandhed med modifikationer, men det gør bestemt ikke historien mindre underholdende.



Læs hele historien HER