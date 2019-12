AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-30 13:26:46

NVIDIA GeForce RTX2080Ti afvikler Battlefield 5 med 30fps i 4K og 40-50fps ved 1440p med real-time ray tracing

Embargo på Battlefield 5’s Gamescom 2018 dækning er løftet, og mange udenlandske medier har delt denne video. En video der giver et indblik i Battlefield 5 testet med real-time ray tracing via nyeste NVIDIA GeForce GTX2080Ti grafikkort fra NVIDIA.

Digital Foundry er en ud af mange, som har kommenteret på performance. Alex Battaglia fra Digital Foundry forklarer Battlefield 5 blev afviklet med 60fps @ 1080p på et NVIDIA GeForce RTX2080Ti med real-time ray tracing aktiveret. Da han forsøgte at presse preset til 1440p, oplevede han under 60fps framerates, 40-50fps, og under 4K, sendte han fps på under 30.

Dog skal man ikke glemme DICE uden tvivl stadig arbejder på at optimere Battlefield 5 med RTX aktiveret, og her kunne nemt opleves markant forbedring.



DICE er kommet med en udtalelse til PCGamesN:



”Last but not least, real-time ray tracing in Battlefield 5 will also affect the game’s CPU requirements. According to DICE, those wishing to use RTX will need a better CPU with more threads than those playing the game without it”