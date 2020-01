AUTHOR :

Ny 30 minutters live play viser Minecrafts ray tracing mod

Minecraft - et af de mest populære spil i den moderne generation - fik sin helt egen version af ray tracing i form af en tredjeparts shader pack.

Pakken tilføjer " ray tracing" rendering til spillet, hvilket så igen skaber nye effekter, der bemærkelsesværdigt svarer til det, vi har set i Nvidia RTX titler som Metro Exodus og Battlefield V.



Shaderpakken tilføjer refleksioner til blandt andet skinnende overflader og meget mere. For at give os et dybere indblik i shaderpakken i aktion, har Digital Foundrys Alex Battaglia og John Linneman besluttet at tage seerne på en 30-minutters in-game ray tracing tour.

Forud for udgivelsen af videoen, konstruerede Battaglia en række værelser, der hver især var designet til at vise den potentielle performance ved inddragelse af ray tracing på en anden måde. Vi ser i videoen ret spekulær spildbelysning, når lyset kommer ind i rummene og rammer forskellige blokke. Et rum viser endda de forskellige refleksionsniveauer for forskellige bloktyper – hvor metalblokke reflekteres anderledes end andre.



Som Linneman forklarer, er denne tilgang til at skabe nye ray-tracing lignende effekter mere software-drevet end hardware drevet, men det tager stadig en ret stor bid ud af ydeevnen. Linnemans rig er bestående af Nvidia RTX 2080 Ti, 32 GB RAM og en Intel Core i9 7900X, og her kæmpede den stadig for at opnå 60 FPS ved 1080p.



Battaglia system var betydeligt svagere end Linnemans rig, med et GTX 1070, AMD's Ryzen 1700X og 16 GB RAM. Som man så også kunne forvente, var hans performance værre - han måtte faktisk sætte Minecrafts opløsning ned til 720 på og måtte acceptere 30 FPS for at gøre spillet spilbart.

Alligevel er det interessant at se Minecraft ud fra et anderledes perspektiv end vi normalt ser det.

Hvis du har en rig, der kan udnytte det nye mod fuldt ud (skabt af Sonic Ether), kan du downloade den her.

