Playstation 5 produceres med en specieldesignet 8 core Zen processor

SemiAccurate redaktionens Charlie Demerjian hævder, at hardwaren i den kommende PlayStation 5 vil bestå af en APU, som skulle være bygget med en specieldesignet APU bestående af en 8 Core Zen CPU krydret med en Navi baseret GPU.

Omtalte Charlie Demerjian peger ligeledes i retning af PS5 blandt andet vil have VR som et af fokus punkterne, og er flere beta kits allerede er sendt i retning af spiludviklerne. Holder disse informationer stik, kunne vi meget vel se et release af Sony PlayStation 5 i 2018 eller tidligt i 2019.

Der er dog sået tvivl om, hvor vidt kilden har fat i den lange ende, eller det bare er løse skud fra boven.

Men tager man specifikationerne på Xbox One X ind i regnestykket, og hvor det ser ud til konsollerne bevæger sig hen, så kunne der måske være andet i det end gætterier. Det gælder både med hensyn til potentiel valg af hardware, men bestemt også, når det kommer til VR som en fokusområde.



Dog ville en lancering af PlayStation 5 i indeværende 2018 være tvivlsom, da Zen 2 arkitekturen først formodes at være klar i slutningen af 2018.

Det skal dog nævnes, at omtalte Charlie Demerjian ramte ret præcist i hans kommentar om specifikationerne i PS4, XBox One og Nintendo Switch.



Vi venter på noget faktuelt fra hestens mule.