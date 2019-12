AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-06-07 07:39:31

Quake II har gennemgået en RTX makeover, og er nu tilgængelig til download

Nvidia har i samarbejde med Bethesda udgivet Quake II RTX som en gratis download. Quake II RTX anvender path tracing, en ray tracing, der kombinerer alle lyseffekter som skygger, refleksioner, refraktioner og mere i en enkelt ray tracing algoritme. Dette vil give et helt nyt udseende til id Software's klassiske spil, der oprindeligt blev lanceret i 1997.



Nvidia og Bethesda afslørede udviklingen af Quake II RTX på Computex 2019. Det gratis download er nu tilgængelig på Steam.



Det omfatter de første tre single player levels af PC gaming klassikeren. Ejere af originalen kan patche deres kopi og nyde hele spillet, herunder multiplayer modes.



"It’s rare that a PC game has the impact and longevity of Quake II, and seeing it reimagined with ray tracing 20 years later is something special for me," fortæller Tim Willits, studio director hos id Software og en af skaberne bag den originale Quake franchise.

Hent spillet HER

