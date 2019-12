AUTHOR :

Spyro Reignited Trilogy lanceres til PS4 og Xbox One 21 september

ENDELIG, Spyro Reignited Trilogy lanceres til PS4 og Xbox One, og dermed slutter ventetiden spækket med utallige teasers. Spyro Reignited Trilogy fra Activision og Toys for Bob, bliver en ud af tre Insomniac-made spil (Spyro the Dragon, Spyro 2: Riptos Rage og Spyro: Year of the Dragon)

Hvor vi finder den mest markante overhaling, er på den grafiske del i dette remake af det super populære spil.



Toys for Bob har integreret grafiske detaljer i det nye release, som var umulige at skabe til PlayStation for 20 år siden, og karaktererne har fået et massivt løft.



We hare had focus on better cameras, updated cinematics, a ‘re-imagined’ soundtrack and improved reward sequences. Fans of the trilogy are going to love seeing all of these updates. It’s all about the nostalgia. You get to see your favorite games looking modern and great after so many years.



Releasedato hedder 21 september og vi GLÆDER OS.