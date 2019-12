AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-06-05 08:59:34

Watch Dogs (3) Legion lækket på Amazon

E3-messen er lige rundt om hjørnet, og vi har indtil nu ikke hørt nogle konkrete detaljer om Ubisoft’s næste spil i Watch Dogs-serien, men det ser ud til at ende nu.

Amazon har nemlig listet et spil ved navn ”Watch Dogs Legion”, hvor de samtidig har givet vigtige informationer om plottet væk. Eksempelvis fremgår det i produktbeskrivelsen, at spillet foregår i et ”post-brexit London” hvor du kan spille som enhver person, i en åben verden.

“Play as anyone, Every individual you meet in the open world, has a full set of animations, voice over, character traits and visuals that are generated & guided by gameplay systems.” Lyder det på Amazon UK.

Ydermere får vi også en masse information foræret I produktbeskrivelsen:

“Watch_Dogs Legion is set in a near-future, dystopian version of London. It's a post-Brexit world in which society, politics and technology have changed and altered London's fortunes. London is one of the most iconic cities in the world and has had a massive influence on all of Western Culture for centuries… London makes total sense for WD, as the city has one of the highest surveillce levels in the world making this the perfect playground.”

Grunden til at vi har ventet i lang tid på dette Watch Dogs spil, skulle ifølge kilder, være grundet det komplicerede NPC-system, der har trukket tiden ud.



Watch Dogs blev udgivet i 2014, kort efterfulgt af 2’eren i 2016. Hvis vi er heldige, kan vi muligvis se frem til en release af Legion i efteråret, hvilket er 3 år efter WD2’s udgivelse, såfremt Ubisoft når at færdiggøre spillet.



Siden på Amazon er dog i mellemtiden blevet taget ned, og vi må altså vente til Ubisoft’s pressekonference på E3, mandag d. 10 juni, hvor vi forhåbentligt bliver meget klogere på spillet.

Billede og kilder: Gamesradar, Engadget, Amazon