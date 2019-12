AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-11 11:45:16

Xbox One PUBG Miramar mappet er klar til release

Hver gang nogen nævner PUBG eller Fortnite, hopper fans af spillet frem i sædet, og det er nemme nogen undtagelse denne gang.

PUBG Xbox gamers, vil uden tvivl glæde sig over at vide udviklerne bag, Bluehole, har annonceret frigivelse af den længe ventet Xbox One PUBG Miramar map fra denne måned. Sammen med en stribe nye features, optimeringer og opdateringer, som blandt andet omhandler nye biler og våben, er der lagt op til timers underholdning i dette vanvittig populære online spil.



Nyheden om frigivelse af Xbox One PUBG Miramar map fra næste måned, kommer via det officielle PUBG forum, hvor Ryan Rigney skriver følgende “Our Xbox team has been constantly working on optimisations and bug-fixes, alongside all the features we promised in the Xbox spring roadmap. Today we want to share a little more about the content drops and improvements we’ll be shipping to PUBG over the next couple of months”



Ifølge Bluehole, har det især haft fokus på Xbox PUBG performance for at forbedre “play-doh” effekten på spillets teksturer.



”the art asset streaming process has been optimised, to improve the “play-doh” effect on textures and will mitigate interior prop pop-in issues. This will make a big difference in the early phases of each game”



Sammen med tweaks på spillets in-game karakterer, kommer der også optimeringer via opdateringen til spillet. Her har Bluehole haft fokus på spillets performance, når mange spillere er samlet indenfor et lille område, når spillets nærmer sig de altafgørende scener.

