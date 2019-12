AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-16 13:32:23

Xbox One X 4K patch lanceret til Forza Horizon 3

Turn 10 Studios, har frigivet den længe ventet opdatering til deres populære Xbox One Forza Horizon 3 racing spil, hvor fokus blandt andet har været på integrering af 4K Ultra HD og optimering af det grafiske i spillet. Dermed burde grundlaget for at udnytte hestekræfterne i Xbox One X konsollen og det fast-baseret spil.