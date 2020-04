AUTHOR : Sebastian Hadi

PUBLISHED : 2019-10-04 17:15

Officielt: Red Dead Redemption 2 udkommer til PC

Rockstar Games har netop udmeldt at Red Dead Redemption 2 udkommer til PC, den 5. november 2019.



Efter længere tid fyldt med rygter og spekulationer om hvorvidt Red Dead Redemption 2, faktisk landede på PC, har Rockstar Games nu endelig bekræftet, at vi får spillet at se endnu engang, denne gang på PC platformen.



Udgivelsesdatoen er den 5. november og forudbestilling foregår eksklusivt igennem Rockstar Games Launcher fra den 9. oktober til den 22. oktober. Efterfølgende bliver der lukket op for forudbestilling igennem andre forhandlere, fra den 23. oktober.





Såfremt man forudbestiller igennem Rockstar Games Launcher, får man også en række goder med oven i pakken, herunder:

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: San Andreas

Bully: Scholarship Edition

L.A. Noire: The Complete Edition

Max Payne 3: The Complete Edition

Derudover, får man også en række ekstra materiale med til selve spillet:

Outlaw Survival Kit for Story Mode

War Horse for Story Mode

Treasure Map for Story Mode

Cash Bonus for Story Mode

50 Gold Bars for Red Dead Online





Red Dead Redemption 2 er det første spil i Red Dead serien, der lander på PC. Spillet byder på en række grafiske og tekniske forbedringer, for en øget indlevelse i spillet, ifølge Rockstar Games.

Desuden byder spillet også på nyt indhold, i form af nye bounty hunting missioner, gang hideouts, samt nye våben.





Til slut, nævner Rockstar Games at der fra den 9. oktober vil følge mere information, såsom skærmbilleder, systemkrav, og generelt flere detaljer om spillet.









Billede og kilder: Rockstar Games