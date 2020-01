AUTHOR : Uber

Twitch underskriver tre eksklusivitetsaftaler

Twitch underskriver tre eksklusivitetsaftaler med store streamere. Twitch afslørede denne uge, at Benjamin "DrLupo" Lupo, Saqib "LIRIK" Zahid og Timothy "TimTheTatman" Betar har underskrevet flerårige kontrakter med streamingsplatformen.





Meddelelsen kommer kun måneder efter, at Mixer kom med meddelelsen om, at Tyler "Ninja" Blevins - den mest populære Twitch-streamer på det tidspunkt - havde underskrevet en eksklusivaftale med den Microsoft-ejede platform.

Blevins blev hurtigt efter fulgt op Michael "Shroud" Grzesiek, som efterlod syv millioner følgere på Twitch for et nyt projekt med Mixer.

Lupo, Zahid og Betar er nogle af de mest populære streamere på Twitch, der repræsenterer næsten 550 millioner kombinerede visninger.

Aftalerne blev lettet af managementfirma Loaded, der fører tilsyn med sponsering, medielicensiering, merchandising, bogudgivelse, partnerskaber, optrædener og mere for de individuelle streamere.

"These professional streamers are a part of the core foundation of Twitch,"

"Each started to stream in 2011/2012 and have built massive and passionate audiences due to their engaging streams and participation in several iconic events throughout the years."

- fortæller Loaded CEO og founder, Brandon Freytag,





