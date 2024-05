Apple klar med nye iPads: 'Let Loose' event 7. Maj

Begivenheden er en vigtig udstilling for Apple, som ønsker at fremme forbrugernes opgradering til nye iPads. Dette kommer på et tidspunkt, hvor Apples iPad-forretning er "bare okay", men svag.

Apple har indrømmet svaghed i iPad-forretningen - det genererede stadig $7,78 milliarder i det sidste kvartal, hvilket er et sundt tal, men den overordnede tabletmakret er flad. Faktisk oplevede tabletforsendelser i det fjerde kvartal af 2023 et stort fald, som markerede det største fald i Q4-forsendelser siden 2016.

Salgene faldt med over 20 procent i 2023 for at nå et nyt lavpunkt siden 2011, ifølge markedsundersøgelsesfirmaet International Data Corporation (IDC). Ikke desto mindre er iPads stadig meget anerkendte. Dog står Apple over for den samme udfordring som sine konkurrenter. Folk opgraderer ikke til nye iPads, og det bliver et problem for Apple i det lange løb.

Der var rygter om, at Apple ville introducere nye iPad-modeller sammen med nye Mac'er sidste år. Dette skete ikke. Faktisk har virksomheden ikke introduceret nye iPads i 18 måneder. Den sidste lancering af nye iPads og iPad Pros fandt sted i oktober 2022. Det viser tydeligt, at Apple venter på, at markedet skal komme tilbage og nå forud-pandemiske niveauer, eller at roden til problemet ligger inden for.

Insidere nævner mangel på hype på tabletmarkedet samt den forvirrende iPad-lineup som årsagerne til manglen på nye iPads på markedet. I de tidlige dage af iPads blev lineup'en simplificeret, hvilket gjorde det lettere at vælge en enhed. Over tid har Apple tilføjet flere muligheder, og ændringen i fortællingen om, at iPad er en bærbar erstatning, er ikke landet godt hos kunderne.

Resultatet var forvirrede kunder. For det første var der for mange modeller på markedet i forskellige størrelser og prisklasser, nogle pakket med store skærme og mere processorkraft. Derudover fortsatte Apple med at sælge ældre modeller og tilbyde tilbehør, der fungerer med nogle iPads. For eksempel sælger Apple tre forskellige versioner af Apple Pencils. Den nye budget stylus, der blev introduceret sidste år, fungerer ikke med Apples billigste iPad, mens deres high end Pencil ikke er kompatibel med den nyeste iPad.

High-end iPad Pro er en anden sag. Der er to modeller at vælge imellem, men bortset fra størrelsesforskellen, er de stort set ens. Det største problem med iPad fortsatte dog med at være dens høje pris (samt tilbehør) og operativsystemet, det kører på. Det gjorde iPad-lineup'en utroligt kompliceret og efterlod frustrerede brugere, der ønskede en iPad, men i stedet valgte ikke at købe det på grund af forvirringen.

Apple holder et forårsevent næste uge for at modernisere sin iPad-lineup. Dette er den første anerkendelse af, at iPad'en skal være mindre forvirrende, hvilket potentielt kan øge salget.