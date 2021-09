KIA ProCeed GT 1.6 T-GDI DCT; Sportsbil i forklædning

Som det næste led i rækken af biltests her på Tweak.dk redaktionen har vi i samarbejde med KIA Motors Danmark fået lov til at låne en KIA ProCeed GT 1.6 DCT. En sportsbil i forklædning som familiebil.

KIA ProCeed er relanceret i en 2020 udgave, og det er selvsamme bil, som vi har fået lov til at teste. Da det jo er interessant at se, hvad KIA egentlig kan levere i denne klasse, har vi endvidere fået ProCeed GT 1.6 DCT modellen med 204 hestekræfter og tonsvis af udstyr.

Den nye KIA ProCeed fås fra 279.999- og op til 367.999 kroner for den store GT model med DCT gearkasse og 204 hestekræfter, som vi har leget med i den sidste uges tid.

Der findes en GT-Line og en GT model, hvor GT kommer med ekstra meget standardudstyr. Blandt andet med en opgradering til 18 tommer alufælge, fuld LED lyspakke samt et GT kofanger- og skørtesæt. Derudover har den også fået KIAs egen GT sportsundervogn samt 17 tommer bremseskiver og røde bremsekalibre. Man kan endvidere få nogle ganske udmærkede tilvalg.

Vi kan heller ikke komme udenom KIAs excellente service- og garantiprogram. Motoren kommer nemlig med 7 års garanti (maks 150.000 kilometer). Hvis man har et fornuftigt kørselsbehov på maks 21.428 kilometer om året, så kan man opretholde bilens garanti i en komplet løbetid på 7 år. Kombinerer man denne med en service- og reparationsaftale hos forhandleren, så er det meget svært at finde udgifter udover dæk og benzin til motoren, der dog også er glad for sidstnævnte.

Eksteriør

Der er ingen tvivl om, at ProCeed GT 1.6 DCT modellen forsøger at ligne en lækker sportsvogn, der samtidig kan agere som familiebil med en lang bagende og derved et stort bagagerum. DCT er en forkortelse for Dual Clutch Transmission. Fortalt kort så har automatgearkassen to koblinger, der arbejder uafhængigt af hinanden og sikrer et nærmest gnidningsfrit gearskifte med minimalt momenttab, hvilket giver en dejlig køreglæde. Det vil helt sikkert også gøre sig gældende med mindre motorer.

Da GT modellen er beregnet til at være en sportsversion af ProCeed, så har man i denne model taget skridtet videre og monteret en GT sportsundervogn. Undervognen er hårdere affjedret og giver et solidt vejrgreb selv i skarpe kurver. Bilen bliver holdt tæt til jorden, hvilket skaber en bedre aerodynamik. Kort fortalt er det med henblik på at give brugeren den fede fornemmelse ved at sidde bag rattet i en sportsvogn. Selvom det så er en bil, hvor man også har plads til både barnesæder bagi og barnevogn i bagagerummet.

KIA ProCeed GT 1.6 DCT kommer med masser af kørsels assistenter. KIA har ganske rigtigt lavet videoer, men da de er embedded i deres hjemmeside, kan vi ikke linke direkte til videoerne. Hvis I gerne vil se videoerne, har jeg i stedet lavet billedet ovenfor til et link, der sender jer videre til siden med videoerne.

Vores KIA ProCeed GT har alle teknologierne, der er vist ovenfor, og med den adaptive fartpilot kombineret med DCT automatgearkassen er ProCeed fantastisk at køre i. Den holder vejbanen samtidig med, at den også sørger for at sætte fart og afstand til forankørende. Skal jeg nævne noget, så synes jeg, at LKA teknologien er temmelig striks, og jeg følte under testfasen, at den "blandede" sig rigtig meget i kørslen, selvom det nogen gange bare gik lige ud.

Ydermere har bilen også parkeringsassistent, så den kan parallelparkere sig selv, så længe man styrer gear og speeder. Ligeledes kan den selv køre ud fra en parkeringsplads. Det er en sjov gimmick, hvis føreren ikke er helt skarp ud i parallelparkeringsverdenen.

Set bagfra kan man godt få opfattelsen af, at KIA har fundet inspiration hos andre bilmærker, da den lange bagende ligner noget, vi har set før. Men den fungerer heldigvis rigtig godt på denne bil. Bagsmækken er ret høj, og det medvirker, at bagruden ikke er helt så høj, som man ellers ser det på mange andre biler. Bagenden er rigtig fed at se på, og jeg elsker generelt bilens udseende. Alle ruder, selvfølgelig med undtagelse af forruden, er tonede hele vejen rundt, hvilket giver et anderledes lysindfald.

GT-Line og GT modellerne er udstyret med dobbelt afgangsrør, der giver motoren en rigtig lækker og sprød rumlen, og især ved gearskift lyder det bare rigtig lækkert. På GT-Line udgaven er udstødningssystemet kun kosmetisk, mens det på GT modellen er en reel sportsudstødning. Jeg kan efter en uges testfast godt sige, at det er noget, der får mange til at vende sig og kigge en ekstra gang.

Bagsmækken er stor og tung, og derfor er den også lavet automatisk med hydraulisk løfte- og lukkearm. Klappen åbner ved, at man aktiverer en sensor lige over nummerpladen. Når den skal lukkes igen, sidder der en knap på klappen, som man skal give et enkelt tryk. Når den åbner og lukker, afspilles der en akustisk alarm, så ingen står med hoved eller fingre i vejen.

Bagagerummet er lækkert stort på 594 liter, og hvis man klapper sæderne ned, så ender vi på hele 1595 liter. Sæderne kan slås ned fjernbetjent inde fra bagagerummet, så man skal altså ikke ind til bagsæderne for at gøre det. Under bagagerummet finder vi ekstra små rum med plads til andre fornødenheder, som man ikke nødvendigvis får brug for hver dag. Det kan eksempelvis være en advarselstrekant eller refleksvest. Med GT modellen er der endvidere installeret to større højttalere i bagagerummet for at give bedre lyd på bagsæderne.

Personligt observerede jeg, at der grundet den lange bagende er langt ind til bagvæggen af sæderne. Det gør, at der er lidt langt ind til de bagerste indkøbsposer, når man har været ude at handle. Ikke et stort minus, men jeg kan dog ikke undgå at bide mærke i det. Som man kan se på ovenstående billede har bilen også ISOFIX til børnesæder, og det er her, hvor man kan se, at KIA ikke helt har glemt familiefaren, selvom der altså er tale om en bil til ham, der gerne vil bemærkes af mange i bybilledet, når motoren brøler igennem hovedgaden.

Blærerøvsdesignet er ikke fuldtend uden GT kofanger og -skørtesæt til bilen! Endda har vi også et GT kølergitter monteret i fronten.

Dobbeltlags bagkofanger af stor dimension pryder bagenden af KIA ProCeed GT 1.6 T-GDI DCT sammen med det tidligere nævnte dobbelte afgangsrør, så bilen udover at lyde rigtig godt også ser knivskarp ud i bybilledet. De røde accenter i farvetemaet er gennemgående for hele designet ind- og udvendigt, og det er totalt gennemført ned til mindste detalje på bilen. Helt ned til bremsekalibrene.

Med GT udstyrspakken medfølger der også en fuld LED pakke og smart nøglefri betjening af bilen. Sammen med LED pakken har bilen selvfølgelig også automatisk nedblændeligt fjernlys.

KIA ProCeed modellerne kan fås med en 1.0 T-GDI motor med 120 hestekræfter, 1.4 T-GDI (DCT) med 140 hestekræfter eller en 1.6 liters (DCT) med 204 hestekræfter. Sidstnævnte er som sagt modellen, vi har leget med i den seneste uges tid. Ydermere laves der også en 1.6 (DCT) diesel med 136 hestekræfter. Bilen varierer i halvårlig afgift fra 580 kroner til 1620 kroner og et brændstofsforbrug mellen 13,9 og 20 kilometer pr. liter i laboratorietests.

GT-Line modellerne kommer med 17 tommer alufælge på 225/45 dæk med 16 tommer bremseskiver foran. GT modellen, som vi har testet, er opgraderet til 18 tommer alufælge på 225/40 dæk med 17 tommer bremseskiver hele vejen rundt med røde bremsekalibre for at imødekomme GT looket. De originale KIA GT fælge har et superlækkert design, omend de som 18 tommer med GT undervogn er med til at give en meget stiv kørestil. Ikke at det gør mig noget, men det er en anderledes oplevelse, som mange nok lige skal vænne sig til.

Skulle man af uransagelige årsager ønske det, så må KIA ProCeed GT trække 1410 kilo på anhængertræk med bremser, mens den må tage 600 kilo uden bremser. Lige på GT modellen med GT kofangersæt finder jeg ikke lige et anhængertræk som et førstevalg, men omvendt forsøger bilen også at tiltrække begge verdener, så at den er typegodkendt til det, må siges at være et plus. Det kan gøre det nemmere at sælge netop denne bil til konen derhjemme.

Interiør

Tiden er kommet til, at vi skal stikke snuden indenfor i kabinen på KIA ProCeed GT bilen, og som vi kan se, så fortsætter det sorte og røde farvetema indenfor også. Dog med lidtsølvdetaljer for at bryde det ellers ret mørke miljø. Alt interiøret er lavet i et dejligt kraftig plastmateriale, som giver en god følelse at røre ved. Der er monteret dellæder kabine og ruskind med røde syninger og varme i forsæderne og mulighed for tilkøb af sædevarme i bagsæderne. Dørene er ret tunge, og de giver en rigtig dejlig lyd, når man lukker dem i. Der er ikke sparet på noget indtil videre.

Multifunktionsrattet er lavet i et lækkert soft touch materiale og kunstlæder. Radio, telefon og fartpilot kan styres via rattet. Fartpiloten skal aktiveres ved hver kørsel, inden man kan styre den. Det havde været rart, hvis kørecomputeren huskede, at man havde slået det til. Men jeg ved, at det er en KIA standard, og det er kun et minimalt punkt. Knapperne er veludførte, og de er rigtig nemme at styre. Rattet er selvfølgelig også udstyret med varmetråde til de kolde morgener.

Inde i instrumenteringen finder vi en 4,2 tommer stor Supervision TFT skærm med oplysninger fra kørecomputeren. Den viser faktisk motorens moment og ladetrykket i turboen under kørslen. Resten af instrumenteringen er analog, og det kræver altså et tilkøb på 9.999 kroner, hvis man vil have fuld 12,3 tommer stor digital instrumentering. I den helt store model synes jeg, at det burde være standardudstyr, uanfægtet om det påvirker salgsprisen eller ej. Det havde set fedt ud i et ellers så gennemført design som GT modellen gemmer på.

Den nye ProCeed kommer med JBL anlæg med hele otte højttalere og en 10,25 tommer stor touchskærm med indbygget navigation. Radioen har selvfølgelig DAB+, ligesom den understøtter Apple CarPlay og er forberedt til Android Auto, så man kan bruge skærm projektering til bilens infotainmentsystem.

Grundet Bluetooth 5 understøttelse er det også muligt at streame musik fra ens yndlingstjeneste. Her streamer jeg eksempelvis direkte fra Spotify fra telefonen, og jeg har fuld kontrol over programmet via multifunktionsrattet. På den måde skal man på intet tidspunkt fjerne fokus fra det, der er vigtigt. Nemlig at køre bilen.

2-zone klimaanlæg er også en del af komfortpakken i ProCeed GT. Her finder vi også kontrol til sæde- og ratvarme. Under de sidstnævnte kontroller finder vi en plade, der fungerer som trådløs opladningsplads til mobiltelefoner, som understøtter den funktion. Derudover har vi også to USB indgange. Den ene understøtter 180 watt super charge til hurtigladning af mobiltelefoner.

Vi får også glæden af et automatisk nedblændeligt bakspejl, hvilket egentlig er en meget fed feature, hvis de bagfrakommende glemmer at blænde ned, eller deres lygter eventuelt blot står for højt. Grundet den lange og høje bagende, synes jeg til gengæld at bemærke, at udsynet af bagruden ikke er så godt, som man ellers er vant til. Nu er jeg vant til at køre kassebil i hverdagen i kraft af mit erhverv som håndværker. Derfor generer det ikke mig så meget, som det formentlig ville overraske andre.

Vores model er jo som nævnt med KIAs DCT automatgearkasse, og den styres ved gearstangen inde i bilen. Køres gearet i Drive og vippes til venstre, aktiveres Paddle Shift gearstyringen, som tillader manuel gearing via knapperne på rattet. Parkeringssensorer og den automatiske parkeringsfunktion styres med knapperne ved siden af gearstangen. Her finder vi også Sport knappen, som ændrer motorstyringens køreprogram, så køreoplevelsen bliver ændret. Motoren brøler mere, og den kører længere ud i gearene for at imødekomme sportsvognsoplevelsen.

De sorte højglans detaljer pifter designet godt op, omend jeg altid har haft det svært med højglans, da det kræver rigtig meget rengøring for at forblive pænt hele tiden. Den mindste fedtfinger viser sig med det samme, og det er også tilfældet her.

Når man trykker på Sport-knappen, skifter motoren som nævnt mellem det normale køremode og det mere sportsprægede.

Pris

I skrivende stund, den 22. marts 2020, står KIA ProCeed GT 1.6 T-GDI DCT med en pris på 367.999 kroner, og hvis man vil have den fulde ekstratilbehørspakke med, så ryger der 62.992 kroner oveni pakken. Så ender vi på 430.991, og vi er altså derfor højt oppe i middelklassen, hvis ikke vi endda er helt oppe i starten af topklassen med prisen. Omvendt leverer KIA til gengæld stort set alt, hvad man kunne tænke sig af en bil, så det er ikke en pris, der decideret forskrækker mig, når jeg tager udstyrspakken og køreoplevelsen med i betragtning.

Konklusion

Det var så min anden biltest her på Tweak.dk redaktionen, og det har været rigtig fedt at få lov til at lege med en bil i den klasse, som KIA ProCeed GT befinder sig i.

Man skal slet ikke være i tvivl om, at ProCeed GT 2020 modellerne er opdateret til at levere alt, hvad den kræsne bilentusiast kunne forestille sig at have i sin nye bil. Bilen tiltaler nok ikke enhver, da den kommer med den mere stive GT undervogn, men enhver der elsker det faste greb i vejen og den sublime køreoplevelse vil stadig elske at køre sig en lang tur i KIA ProCeed GT 1.6 T-GDI DCT. Man bliver nærmest kærtegnet af de lækre sæder, og designet med sort og rød er helt gennemført både ind- og udvendigt. En mindre detalje her skal nok alligevel være, at der ikke er helt så meget benplads på bagsæderne, og kombineret med den helt sorte himmel, kan man godt føle sig lidt indeklemt, hvis man har hang til klaustrofobi. Men med det sagt så er der heller ikke noget at komme efter inde i ProCeed. Det er virkelig en lækker bil at sætte sig ind i, og kørekomforten er fantastisk, så længe man ikke har noget imod en mere stiv kørestil.

Udvendigt har KIA også tænkt over enhver detalje, og de store GT kofangere og skørter fuldender virkelig bilens rå udseende, mens det dobbelte udstødnings-system leverer den rå motor brølen, som enhver, der er lidt mere en drengerøv end ellers, bare elsker at forkæle sine ører med. KIA har virkelig formået at skabe en crossover mellem en drengerøvsbil og den mere populære familiebil, så far i huset kan få begge dele opfyldt uden at blive nedstemt grundet manglen på plads til barnevognen. Ulempen med bagenden var for mig, at der var ret langt ind til ryggen af bagsæderne, så jeg skulle strække mig en del for at nå den bagerste indkøbspose. Plus at jeg ikke synes, at udsynet af bagruden er helt optimalt.

Stort set alle tænkelige sikkerhedsfunktioner er at finde i bilen, og udover en lidt aggressiv kørebaneassistent, så fungerer det hele rigtig godt efter min smag. En adaptiv fartpilot kombineret med et så flydende automatgear og en bil, der ellers er fuldt ud opmærksom på at holde dig i din kørebane gør det rigtig rart at køre en lang tur i KIA ProCeed. Hvis det ikke kan blive helt nok, så har vi også Sportsfunktionen, der ændrer motorstyringen til at give os flere omdrejninger inden gearskift og derved mere motorbrummen. Man kan ikke undgå at føle sig lidt som en drengerøv igen i en alder af 37 år. Man skal huske, at man ikke skal købe netop denne model, hvis man er forbrugsorienteret i stor stil, da jeg på intet tidspunkt rundede 11 kilometer på en liter benzin. En motor med 204 hestekræfter og det moment bruger bare meget brændstof, og det skal slet ikke være det argument, man overvejer GT modellen for.

Prismæssigt så er 367.999 kroner selvfølgelig en del, men omvendt er det i min optik heller ikke for meget for en bil, der har så mange funktioner. Heller ikke selvom man smider de sidste 60.000 i for at runde bilen helt af med blandt andet panoramasoltag og digital instrumentering. Tilsvarende udstyrspakker hos andre bilproducenter ender ofte mindst lige så højt, hvis ikke endda noget højere, så det er slet ikke forskrækkende for mig, selvom jeg ikke er i en situation, hvor jeg skal bruge +/- 400.000 kroner på en bil nu.

KIA får for deres KIA ProCeed et flot 9-tal med en Enthusiasts Only Award efter, da jeg synes, de har formået at kombinere den lækre bil med familiebilen, hvor der både er plads til familie med barnevogn og faren med et drengerøvshjerte, der godt kan lide god motorlyd og ikke bare ser bilen som et transportmiddel, der skal bringe en fra A til B.

Godt:

Lækkert design indvendigt, dog...

GT kofanger- og skørtepakken giver et råt udseende udvendigt

Suveræn vejgreb

Lækre sæder med dellæder og ruskind

Næsten alle tænkelige sikkerhedsfunktioner er til stede

Motorlyden er rigtig lækker

Rigtig gode køreegenskaber

Dejlig stort bagagerum

Fjernbetjent sammenklapning af bagsæder

Knapt så godt:

...giver den sorte himmel med det ellers mørke design bagi en lidt indelukket følelse

Højglans detaljer er svære at holde rene

Jeg savner lidt mere udsyn af bagruden

Kørebaneassisten var lidt for "aggressiv" efter min mening

Bagagerummet er noget dybt

10-11 kilometer på literen er ikke meget

Score: 9 + Enthusiasts Only Award