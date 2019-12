AUTHOR :

Computex 2019: AMD X570 bundkort roundup

AMD X570 bundkort roundup, kommer fra alle de store aktører på markdet, og blandt disse finder vi X570 AORUS Xtreme, ASRock X570 Taichi, MSI MEG X570 GODLIKE, ASUS Crosshair VIII HERO og flere andre.

AMD har netop annonceret deres Ryzen 3000 serie processorer og den ledsagende X570 platform på Computex 2019. Den nye X570 platform tilbyder mange funktioner opgraderinger som PCI-Express 4.0 og et ton af tilslutningsmuligheder. AIB partnere frigiver i samme omgang de første detaljer om deres nyligt lancerede produktlinjer, og vi har her samlet en liste over alle de nye bundkort, som vil pryde Computex 2019.



Alle bundkortproducenter får en række X570 bundkort til rådighed for deres kunder. Disse spænder fra high-end, entusiast-grade designs og til de mere budgetvenlige serier. Vi starter med billederne af de nye X570 bundkort og opdaterer på specifikationerne løbende som flere specs luftes.



AORUS X570 bundkort lineup:



AORUS forbereder i alt syv X570 bundkort, som alle er opført på deres hjemmeside sammen med specifikationerne. De mangler stadig et par billeder hist og pist, men de har alt listet til deres flagskib X570 AORUS Xtreme del, som på papiret er et bæst med 16-faset VRM design, dobbelt 8-pin stik og et meget flot design, der omfatter et indkapslet cover til bundkortet og aktiv fan køling.



Der er ingen priser nævnt endnu.



X570 AORUS Xtreme (Produkt link)



X570 AORUS Master (product link)

X570 AORUS Ultra (Produkt Link)

X570 AORUS Elite (Produkt Link)

X570 AORUS Pro (Produkt Link)

X570 Gaming X (Produkt Link)

X570I AORUS Pro (Produkt Link)

ASRock X570 bundkort lineup

ASRock har i alt 10 bundkort i deres nye X570 lineup, der består af high-end X570 Taichi og X570 Aqua.

ASRock X570 Taichi

ASUS X570 bundkort lineup

ASUS's lineup blev officielt fremvist af AMD selv under Computex 2019 keynote, og omfattede tre hoved bundkort, ASUS ROG Crosshair VIII HERO, PRIME X570 PRO og TUF Gaming X570-PLUS WiFi.

MSI X570 bundkort lineup



MSI har forskellige X570 bundkort i deres nye lineup fra Enthusiast Gaming serien til Elite Gaming og Professional Gaming. MSI X570 lineup er også sammensat af Prestige serien og PRO serien, som omfatter det mere almindelige arsenal af bundkort. Flagskibet er MSI MEG X570 GODLIKE, der er designet med et 14 + 4 + 1-faset VRM design, en E-ATX formfaktor og et fantastisk layout, der virkelig føles GODLIKE. Du kan se billederne af dyret sammen med de andre X570 MSI boards nedenfor.

MEG X570 GODLIKE (Produkt side)

MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI (Produkt side)

MPG X570 GAMING EDGE WIFI (Produkt side)

MPG X570 GAMING PLUS (Produkt side)

PRESTIGE X570 CREATION (Produkt side)

AMD's Next-Gen X570-chipsæt - Første Mainstream Platform til understøttelse af PCIe Gen 4 og klar til Ryzen 3000 CPU'er.



Som vi så med X470 var der et par funktioner til Ryzen 2000 seriens processorer, som kun blev understøttet af nye bundkort som Precision Boost Overdrive og XFR 2.0. Der var ingen tvivl om, at AMDs Zen 2-baserede Ryzen mainstream processorfamilie ville komme med nye funktioner, men den vigtigste del må være at finde i understøttelse til PCIe Gen4. X570 platformen vil være en all PCIe Gen4-løsning, hvilket betyder, at dette sandsynligvis vil være den første forbrugerplatform til understøttelse af den nye PCIe-standard.

Det betyder imidlertid ikke, at AMD Ryzen 3000 serien kun ville være kompatibel på X570 kortene og siden sidste gang, vil de nye CPU'er være bagud kompatible med X470 og udvalgte X370 kort også via BIOS-opdateringer. Følgende er links til de respektive bundkortproducenters BIOS-udgivelse til eksisterende bundkort for at understøtte 3rd Gen AMD Ryzen CPU'er:

ASRock AM4 (3rd Gen Ryzen) BIOS Support Link

Gigabyte AM4 (3rd Gen Ryzen) BIOS Support Link

ASUS AM4 (3rd Gen Ryzen) BIOS Support Link

MSI AM4 (3rd Gen Ryzen) BIOS Support Link

BIOSTAR AM4 (3rd Gen Ryzen) BIOS Support Link

De vil helt sikkert ikke vise det samme funktionssæt, der vil være tilgængeligt på den nyligt lancerede X570 lineup, men vil have fuldt stabil funktionalitet til brugere, der bare vil smække en ny CPU i og fortsætte med at bruge deres pc'er som før og fraholde sig i første omgang at opgradere bundkortet med videre.

