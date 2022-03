ASUS Prime Z690-A: Test

ASUS har sendt et bundkort forbi vores test bord, hvor vi i denne omgang skal tage et kig på Z690 chipsettet, men med et mere budgetvenligt prisskilt. Vi dykker ned og tager et nærmere kig på ASUS Prime Z690-A, et bundkort som stjæler lidt fra ROG serien, men gør det til en pris de fleste kan være med på.

De tekniske Specifikationer:

SOCKET: LGA1700

CPU (MAX SUPPORT): Intel 12 th Gen I9

CHIPSET: Intel Z690

DDR5 MEMORY: Up to 6000 MHz

MEMORY CHANNEL: Dual Channel

DIMM SLOTS: 4

MAX MEMORY (GB): 128 GB

PCI-E X16: 2

PCI-E X4: 1

PCI-E X1: 2

SATAIII: 4

RAID: 0/1/5/10

M.2 SLOT: 4

LAN: 1x Realtek I1225-V 2.5Gbps LAN controller

Wifi: No

AUDIO: Realtek ALC1220A Codec

FORM FACTOR: ATX

SLI: No

CROSSFIRE: No

OPERATING SYSTEM: Support for Windows 10 & Windows 11

ASUS Prime Z690-A kommer I en sølvgrå æske. På fronten har vi navnet på selve bundkortet, med ASUS logoet lige ovenover. I den modsatte side har vi billedet af bundkortet og i bunden har vi en lang feature liste, med blandt andet LGA1700, PCIe 5.0, DDR5, Intel Optano, dtsX og meget mere. Det er altså et bundkort som bringer en masse med sig, på den knap så nye Alder lake serie.

Tager vi et kig på bagsiden, så får vi endnu flere informationer. Udover den lange liste af specifikationer, så får vi også nogle nøglefunktioner som bundkortet kommer med. Som blandt andet AI i bundkortet, hvilket bruges til både overclocking, køling og støj reducering. I/O skjoldet er formonteret og Prime Z690-A gør brug af Q-latch, så du kan montere din M.2 harddisk uden brug af en skrue.

Prime Z690-A har store skjolde monteret til at tage sig af varmen på bundkortet, det er dog ikke hele bundkortet som bliver dækket. Specielt under PCIe porten er der et åbent område.

Prime Z690-A kombinerer to 8pin strøm forbindelser, og med 16+1 DrMOS power stages. Hvilket burde være rigeligt til let overclocking af en I5 12600K og måske endda I7 12700K.

Tager vi et kig på PCI-e indgangene har vi én PCIe Gen 5.0 x16 sokkel, én PCIe Gen 3.0 x16 sokkel, én PCI Gen 3.0 x4 og to PCIe Gen 3.0 x1

DIMM soklerne bruger Dual Channel DDR5 RAM, og Prime Z690-A giver mulighed for helt op til 128 GB non-ECC, med en maksimal frekvens på 6000 MHz.

Prime Z690-A er blevet forsynet med Realtek ALC 1220A Codec, som giver dig mulighed for at tilslutte 7.1 surround sound.

Kigger vi på lagerplads har vi mulighed for at montere fire M.2 sokler, hvor alle understøtter PCIe gen 4.0. Yderligere er det muligt at tilføje op til fire SATA harddiske.

Prime Z690-A har forud installeret I/O skjoldet. Som er blevet forsynet med seks USB indgange, to USB-C, indgange til HDMI og Displayport. Udover har vi 2.5G LAN indgang og stik til 3.5mm jackstik, her har ASUS valgt at ofre en USB indgang til fordel for USB-C, sammenlignet med andre bundkort som vi har kigget på.

Pris

ASUS Prime Z690-A har et prisskilt på 2189,- DKK, som godt kan være mange penge. Men sammenligner vi med Z690 chipset, vil dette bundkort være i den billige ende af skalaen.

Konklusion

Prime Z690-A fra ASUS, ser jeg som et lidt interessant bundkort, vi har haft inde. Der er ingen tvivl om vi har haft mange lækre kort forbi, og mange af dem har enten haft begrænsning på funktionslisten eller haft et uhørt højt prisskilt med sig. Med Prime Z690-A ligger vi os lidt i midten af det hele. For starter vi med prisen, så er det sat rigtig fornuftigt, sammenlignet med andre Z690 bundkort.

Udover prisen så har du ikke følelsen af ASUS er gået meget på kompromis, da de udviklede dette kort, udover power stages, som er på 16+1 og heatsinks omkring PCIe indgangene. Prime Z690-A kommer med mulighed for fire M.2 porte, PCIe 5.0 indgang til grafikkortet, og DDR5 RAM som understøtter op til 6000 Mhz.

Så selvom at du går på kompromis med skjolde som kan løfte designet endnu mere, og du måske ikke skal montere en I9 12900K og forvente du kan presse det store overclock ud af den, så er det et bundkort som er sat rigtig fornuftigt, til dig som ønsker et bundkort, hvor du får meget for pengene, du er med på den nyeste teknologi i form af PCIe 5.0 og DDR5 og du får stadig et flot design.

Hvor jeg vil mene at listen med det som kommer med, hurtigt opvejer det som du vil mangle. Det gør at Prime Z690-A er et godt bundkort velegnet til de flestes behov uden at gå for meget på kompromis.

Jeg vil til slut give en score på 9 ud af 10 sammen med Safe buy til Prime Z690-A fra ASUS, for et flot og gennemført produkt, hvor produktets funktioner ikke har været med til at prissætte, men hvor prisen er kommet på ud fra at alle skal have lov til at være med.

Pros

Lækkert design

Fire M.2 tilslutninger.

Lang feature liste

Gode onboard komponenter

ALC1220A Codec

Pris

PCIe 5.0

DDR5

Cons

DrMos 16+1

Score: 9 + ”Safe Buy” Award