MSI MAG B660M MORTAR WiFi DDR4: Test

Endnu et bundkort fra MSI er landet, men denne gang bevæger vi os væk fra Z690 chipset, som vi tidligere har set på. Det er blevet tid til at gå en chipset ned, og det gør også at vi kommer hen til et bundkort som måske henvender sig mere til det generelle marked, når det handler om at skulle samle en computer. Vi skal tage et kig på MAG B660M MORTAR WIFI DDR4, et bundkort som kan bruges til de mindre kabinetter.

5 jan. 2022 kl. 14:52 Af Berger

De tekniske Specifikationer:

SOCKET: LGA1700

CPU (MAX SUPPORT): Intel 12 th Gen I9

CHIPSET: Intel B660

DDR4 MEMORY: Up to 4800+ MHz

MEMORY CHANNEL: Dual Channel

DIMM SLOTS: 4

MAX MEMORY (GB): 128 GB

PCI-E X16: 2

PCI-E X1: 1

SATAIII: 6

RAID: 0/1/5/10

M.2 SLOT: 2

LAN: 1x Realtek 8125BG 2.5Gbps LAN controller

Wifi: Intel Wi-Fi 6 Module

AUDIO: Realtek ALC1200 Codec

FORM FACTOR: Micro-ATX

SLI: No

CROSSFIRE: Yes

OPERATING SYSTEM: Support for Windows 10 & Windows 11

MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 kommer i en sort og sølvgrå æske. På fronten har vi navnet på selve bundkortet, oppe i venstre hjørne har vi MSI logoet, og i den modsatte side Intel logo, sammen med et lille intel logo som fortæller det er chipset B660. Udover kassen selvfølgelig er en mindre størrelse, er det kun B660M som indikere at vi har med et mATX bundkort.

Går vi på den modsatte side af æsken, får vi flere informationer omkring dette lille bundkort. Selvom det er et bundkort i den mindre størrelse, så bliver vi stadig forsynet med en masse features, lige fra 2.5G LAN forbindelse, WiFi6, heatsinks, MSI egen FROZR AI Cooling, som hjælper med at holde CPU og GPU kølige. Det er altså et bundkort som byder på en masse trods sin størrelse og chipset.

MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 er fyldt med køling og skjolde på den lille plads, og selvom det er et B660 chipset, har MSI ikke holdt sig tilbage med kvalitet og udseende.

MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 kombinerer to 8pin strøm forbindelser, og en core boost teknologi, til at kunne modstå tunge spilbelastninger. Hvilket gør bundkortet ideelt til spilmaskinen.

Tager vi et kig på PCI-e indgangene har vi én PCIe Gen 4.0 x16 sokkel. Samt én PCIe Gen 3.0 x16 sokkel. De understøtter Crossfire.

DIMM soklerne bruger Dual Channel DDR4 RAM, og MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 giver mulighed for helt op til 128 GB non-ECC, med en maksimal frekvens på 4800+ MHz.

MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 er blevet forsynet med Realtek ALC 1200 Codec, sammen med et audio boost, har du gode muligheder for god lyd op til 7.1 kanaler.

Vi har som tidligere nævnt to M.2 sokler, hvor begge understøtter PCIe gen 4.0. Hvis du har behov for mere lagerplads, så har du heldigvis stadig seks SATA indgange som også kan bruges.

MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 har forud installeret I/O skjoldet. Som er blevet forsynet med syv USB indgange, en USB-C, indgange til HDMI og Displayport. Ved siden af det har vi 2.5G LAN indgang, Stik til Wifi antenner, og stik til 3.5mm jackstik, så selvom det er et mindre bundkort, har de ikke valgt at gå på kompromis med indgange.

Pris

MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 er ikke udkommet under selve testen, og kan derfor ikke finde en pris på nettet. Vi er dog blevet oplyst om en MSRP på 1639,- DKK.

Hvis du ønsker at læse mere om MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 fra MSI, kan du klikke på banneret ovenfor.

Konklusion

MAG B660M MORTAR WIFI DDR4 er selvfølgelig svær at sammenligne med andre modeller, som det er lige nu. Det er det første bundkort vi får ind med B660 chipset, og ikke nok med det, så er det et Mikro-ATX bundkort. Men selvom det er B660 chipset, så har MSI ikke holdt sig tilbage med at holde kvaliteten oppe, sammen med udstyr som dette bundkort byder på.

Det kan godt være du ikke får fem M.2 tilslutninger, som vi før har set på nogle af deres Z690 ATX bundkort, men alligevel så har de formået at presse så meget ind på dette kort, som var muligt. Designet er utrolig lækkert, og bare ved at holde på æsken med alt indhold, vejer godt til, og vægten er endda højere end mange ATX bundkort jeg har haft i hænderne.

Selvom det er et Mikro-ATX kort, og det måske ikke vil være relevant, så er det også muligt at køre Crossfire, og dette er igen med til at vise at MSI bruger dette bundkort til at vise, hvor meget der kan presses ind på et Mikro-ATX B660 bundkort, hvor du ikke kommer til at føle du mangler noget, tværtimod. Udover det så får du også indbygget Wi-Fi 6e, hvor vi igen kan se MSI har tænkt over brugeren som vil anskaffe sig dette bundkort, måske tænker mere på det stilrene og kompakte design, hvor det måske ikke er muligt at trække ethernet kabel igennem huset, og derfor har behov for Wi-Fi indbygget i computeren.

Når vi kigger på prisen, så har MSI sat et fornuftigt prisskilt på bundkortet. Selvom det måske kan virke dyrt for et Mikro-ATX kort, så er vi heller ikke i tvivl om den kvalitet kortet kommer i. Det samme gør sig gældende når vi sammenligner med den tidligere generation af samme model, så har vi et prisskilt som ligger tæt på hinanden.

Hvis vi endelig skal finde frem til noget som bundkortet mangler, så vil det være manglen på PCIe gen 5.0 sokkel, fremfor gen 4.0, selvom det ikke er en stor ting, og nok ikke vil have en mærkbar betydning under brugen, så kunne dette have sat MAG B660 MORTAR WIFI DDR4 lidt højere på listen i forhold til at have det hele, selvom det ikke er Z690 chipset.

Det kan være svært at finde noget negativt omkring MAG B660M MORTAR WIFI DDR4, og det gør også at vi ender med en score på 9 ud af 10, sammen med great produkt. Desværre mangler jeg de sidste detaljer på bundkortet, før det kunne score en 10 ud af 10, hvor vi her ser lidt nogle mangler og ligegyldige tilføjelser på den lange feature liste.

Pros

Lækkert design

To M.2 tilslutninger.

Lang feature liste for Micro-ATX

Gode onboard komponenter

Wi-Fi 6e

ALC1200 Codec

Pris

Cons