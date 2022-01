MSI MPG Z690 Force WIFI: Test

Vi er blevet forsynet med endnu et bundkort fra MSI, som skal være med til at udnytte Alder Lake CPU’en fra Intel til sit fulde. Hvis du ønsker at køre et hvidt tema i dit kabinet, vil MPG Z690 Force Wifi være den oplagte model at kigge på, da den med sine flotte metaliske farver kan bidrage til et stilrent og kompetent setup.

De tekniske Specifikationer:

SOCKET: LGA1700

CPU (MAX SUPPORT): Intel 12 th Gen I9

CHIPSET: Intel Z690

DDR5 MEMORY: Up to 6666 MHz

MEMORY CHANNEL: Dual Channel

DIMM SLOTS: 4

MAX MEMORY (GB): 128 GB

PCI-E X16: 3

PCI-E X4: 0

SATAIII: 6

RAID: 0/1/5/10

M.2 SLOT: 5

LAN: 1x Intel I225V 2.5Gbps LAN controller

Wifi: Intel Wi-Fi 6E Module

AUDIO: Realtek ALC 4080 codec

FORM FACTOR: ATX

SLI: No

CROSSFIRE: Yes

OPERATING SYSTEM: Support for Windows 10 & Windows 11

MPG Z690 Force WIFI fra MSI kommer i en hvid æske. På Fronten har vi navnet på bundkortet, og i bunden kan vi se at bundkortet er gjort klar til Windows 11, sammen med TPM 2.0 standarden. I den modsatte side er der et logo med teksten Mystic light og lightning gen 5.

Vender vi æsken om, bliver for forsynet med en masse ekstra informationer omkring bundkortet. Hvis vi starter med Mystic light, så kan vi se det er MSI’s svar på RGB, som giver mulighed for at bruge bundkortet til at vælge imellem en masse effekter, lige fra statisk, til rainbow og endda vejret. Vi kan også se at bundkortet understøtter DDR5 RAM, WiFi 6e, og designet er bygget op omkring at skabe den bedste køling af M.2 harddiske og selve bundkortet.

MPG Z690 Force WIFI er dækket godt ind med køling og skjolde som giver et flot og stilrent stållook. Vi kan mærke selve designet fra kassen følger med over til bundkortet, og selve mønsteret som vi fandt på kassen, kan vi også finde på selve bundkortet. Under skjoldene har vi mulighed for at tilslutte op til fem M.2 harddiske.

MPG Z690 Force WIFI kommer med en 18+1+1 faset digital power design, som er optimeret til Intel processer, og giver plads til at kunne overclocke CPU’en.

Tager vi et kig på PCI-e indgangene har vi to PCIe Gen 5.0 x16 sokler. Som giver muligheden for at køre Crossfire. Begge sokler er forstærket og trækker fra CPU’en. Den sidste er ikke forstærket og understøtter PCIe 3.0 og trækker fra chipsettet.

DIMM soklerne bruger Dual Channel DDR5 RAM, og MPG Z690 Force WIFI giver mulighed for helt op til 128 GB non-ECC, med en maksimal frekvens på 6666+ MHz. MSI har testet mange af de populære mærker i ekstreme forhold, for at sikre at systemet altid vil køre stabilt.

MPG Z690 Force Wifi er blevet forsynet med Realtek ALC 4080, sammen med høj kvalitetes lyd kondensator og brugen af Nahimic software, ønsker MSI at du skal have den bedste lydoplevelse.

Vi har som sagt fem M.2 sokler, fire af dem understøtter PCIe gen 4.0 og den sidste understøtter PCIe Gen 3.0. Hvis man vælger at bruge den første M.2 slot, vil harddisken trække fra CPUen, hvor resten vil bruge chipsettet på bundkortet. Hvis du ikke har fem M.2 harddiske at fylde bundkortet med, har du heldigvis stadig mulighed for at gøre brug af de seks SATA indgange som også er til rådighed.

MPG Z690 Force WIFI har selvfølgelig forud installeret I/O skjoldet. Som er blevet forsynet med ni USB indgange, en USB-C, indgange til HDMI og Displayport. Udover det har vi selvfølgelig stadig en 2.5G LAN indgang, Wi-Fi 6e stik og stik til 3.5mm jackstik til lyden. Det er altså et bundkort som byder på en masse indgange og muligheder, og du skal som forbruger ikke mange mulighed for at tilslutte udstyr.

Pris

MPG Z690 Force WIFI fra MSI har et prisskilt på 3.398, - DKK. Som uden tvivl er i den høje ende for et bundkort, vi vender dog tilbage til dette senere.

Konklusion

MPG Z690 Force WIFI kommer med et flot, lyst og tiltalende design. Specielt hvis du er på udkig efter andet end sort, så kommer vi ikke uden om at MPG Z690 Force WIFI kunne være en kandidat du i forvejen har kigget på. MSI har dog ikke holdt sig tilbage, og du får rigtig meget på listen som kan være tiltalende. En af de ting, som måske også vil få folk til at overveje er MPG Z690 Force WIFI, er hvis vi kigger på lighting, selve bundkortet har en væld af muligheder, men i pakken får du en adapter til at kunne tilslutte Corsair RGB bånd til dit bundkort, hvilket vil sige du kan spare en Corsair node væk i kabinettet, og have færre ledninger til at fylde.

Det er selvfølgelig nemt at spare på bundkortet, og det er måske også de færreste som ville vælge et bundkort som er dyre eller tæt på dyre end deres CPU. Derfor er MPG Z690 Force WIFI stadig en god kandidat, som bringer meget på bordet, både i forhold til features, men specielt også med kvalitet af materialerne.





Bundkortet er specielt egnet, hvis du ønsker at køre med Z690 chipset og have mulighed for at overclocke og få det fulde udbytte af din CPU, eller hvis du ønsker andet end et sort bundkort og vil have muligheden for at sætte dit RGB til bundkortet, fremfor at skulle have ekstra tilbehør.

Jeg slutter testen af med at give MPG Z690 Force WIFI en score på 8 ud af 10, sammen med great product. For der er ingen tvivl om at bundkortet fra MSI har meget at byde på, men desværre så kommer det også med en høj pris, som kan skræmme mange væk, der måske hellere vil vælge et billigere alternativ og gå glip af de features MPG Z690 Force WIFI kommer med.

Pros

Lækkert design

Fem M.2 tilslutninger.

Lang feature liste

Gode onboard komponenter

Wi-Fi 6e

ALC4080 Codec

