AMD Anti-Lag+ vender tilbage

AMD's Anti-Lag+ teknologi vender snart tilbage i en endnu bedre tilstand, bekræftet af Frank Azor, hovedarkitekt for gaming hos AMD. Denne teknologi reducerer input lag og forbedrer systemlatens i spil. Støtten til Anti-Lag+ fortsætter i de spil, der understøtter det.

19 feb. 2024 kl. 09:15 Af Maria DEL:

AMD's avancerede Anti-Lag+ teknologi, som er kendt for at forbedre gaming oplevelsen ved at reducere input lag og forbedre systemlatens, er på vej tilbage i en forbedret version. Dette er bekræftet af Frank Azor, som er Chief Architect of Gaming hos AMD. AMD's Anti-Lag+ teknologi var oprindeligt designet til at være det røde holds svar på NVIDIA's Reflex, begge med det formål at reducere input lag og forbedre systemlatens.

Disse teknologier er afgørende, når man kører spil med billedgenereringsteknologier som AMD FSR 3 og NVIDIA DLSS 3. AMD's løsning skulle have været et skridt op, da den ikke kun kunne aktiveres inden for understøttede spil, men også kunne aktiveres gennem drivere med en simpel toggle som en del af AMD's HYPR-RX-suite.

Tests har visse steder vist, at Anti-Lag+ fungerede fantastisk med lanceringen af FSR 3 titler som Forspoken og Immortals of Aveum. Imidlertid vendte denne driver-togglen sig hurtigt mod AMD, da den førte til, at spillere blev udelukket fra flere online spil, herunder Call of Duty: Warzone, Counter-Strike 2, Overwatch 2 osv. Hovedproblemet var, at toggling af Anti-Lag+ gennem driveren for et specifikt spil førte til ændring af spilfilerne, hvilke blev opdaget som "snyd" af spil-specifik anti-cheat teknologi.

De udbredte udelukkelser resulterede i, at flere udviklere og udgivere bad spillere om at undgå Anti-Lag+ i deres spil. AMD valgte også at fjerne Anti-Lag+ driveren fra deres hjemmeside og udstede senere en ny driver, der rullede Anti-Lag+ supporten tilbage.

Dette betød, at den driver-side Anti-Lag+, som var blevet lovet, blev tilbageført, og det er nu næsten 4 måneder siden, vi så teknologien i aktion.

Men AMD bekræfter nu, at Anti-Lag+ kommer tilbage og vil være i en langt bedre tilstand end før. Support til AMD's Anti-Lag+ teknologi er stadig tilgængelig i de spil, der understøtter den. AMD har arbejdet sammen med disse udviklere for at tilføje Anti-Lag+ support, og det kræver ikke en driver-side toggle for aktivering. På nuværende tidspunkt har AMD følgende Anti-Lag+ understøttede spil:

Apex Legends

Overwatch 2

Dying Light 2

Shadow of the Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider

Resident Evil 4

Ghostwire: Tokyo

Fortnite

Last of Us: Part 1

Star Wars Jedi: Survivor

Resident Evil 3

Borderlands 3

Listen kan virke mindre end den tidligere, fordi alle online-spil blev fjernet på grund af spillernes forbud. Vi kan muligvis se dem tilføjet igen, når AMD udruller den nyere version, der fungerer bedre med online titler. Teknologien vil stadig blive understøttet af de nyere RDNA 3 GPU'er (Radeon RX 7000), mens resten af GPU'erne vil understøtte den standard Anti-Lag-teknologi. Udover dette blev der også bekræftet et par nye og kommende FSR 3 titler af AMD, som inkluderer:

Call of Duty: Modern Warfare 3

Farming Simulator 22

House Flipper 2

Like a Dragon: Infinite Wealth

Mortal Online 2

MotorCubs RC

Nightingale

REMNANT II

Starfield (beta update)

Starship Troopers: Extermination

The Thaumaturge

The Talos Principle 2





Læs også:

OnePlus 11 5G

RTX 4090