Cooler Master HAF 500 - Genopstår med et moderne look

Cooler Master har valgt at starte året ud med en masse lanceringer på kabinet fronten. I den anledning har de også valgt at lade deres gamle lineup HAF komme tilbage til live, og det har bragt en gammel kending tilbage med et mere moderne og passende look til 2022.

26 jan. 2022 kl. 10:37 Af Berger DEL:

Specifikationer og features

Type: Mid tower

Mid tower Dimensioner: 588 x 315 x 605 mm

588 x 315 x 605 mm Materialer: Metal, plastik og hærdet glas

Metal, plastik og hærdet glas Bundkort support: Op til E-ATX

Op til E-ATX Harddisk pladser: 2x 2.5” + 2x 3.5”

2x 2.5” + 2x 3.5” Maksimal PSU-længde: 180 mm

180 mm CPU-køler maksimal højde: 167 mm

167 mm Grafikkort maksimal længde: 410 mm

410 mm Farver: Sort og hvid

Sort og hvid PCI-slots: 7

Blæser support:

Front: 3x 120 / 2x 140 / 2x 200 mm (2x200 mm inkluderet)

3x 120 / 2x 140 / 2x 200 mm (2x200 mm inkluderet) Top: 3x 120 / 2x 140 / 2x 200 mm

3x 120 / 2x 140 / 2x 200 mm Bag: 1x 120 mm (1x 120 mm inkluderet)

1x 120 mm (1x 120 mm inkluderet) Harddiskbur: 1x 120 mm (1x 120 mm inkluderet)

Radiator support:

Front: Op til 280 / 360 mm

Op til 280 / 360 mm Top: Op til 280 / 360 mm

Op til 280 / 360 mm Bag: Op til 120 mm

Cooler Master HAF 500 bringer HAF serien tilbage, men sørger også for at have et højt airflow med deres medfølgende 200 mm ARRB blæserer, lægger de op til et kabinet som skal kunne klare selv den varmeste opgave. Med den stilrene mesh front, har de store blæser fri mulighed for at trække kølig luft ind, og holde din hardware kølig.

HAF 500 byder på en anden feature omkring valg af køling. Ovenpå harddiskburet er der blevet monteret en 120mm blæser, som kan justeres efter behov, og hjælpe grafikkortet med at blive kølet ned.

Cooler Master ønsker at gøre det nemt at arbejde med HAF 500, og de har derfor gjort så du ikke behøver værktøj for at fjerne siderne. Siderne er sikret med stifter, du kan dog vælge at sikre den ekstra med medfølgende skrue, blandt andet under transport.

Ønsker du at bruge vandkøling til dit system, har du mulighed for både at montere op til 360mm i toppen eller udskifte de 200mm blæser i fronten med en 360mm radiator. De store 200mm blæsere kan du derefter montere i toppen.

HAF 500 fra Cooler Master understøtter op til otte 120mm blæsere eventuelt kombineret med to 360mm radiator. Den kommer både i sort og hvid, hvor begge har medfølgende to 200mm ARGB blæserer, én 120mm ARGB blæser og én 120mm standard blæser

Cooler Master har opgivet en MSRP på 1349,- DKK for HAF 500.

Hvorfor skal man vælge Cooler Master HAF 500?

Flot design

Højt airflow

i alt fire medfølgende blæser

Nem at bygge i

Gammel lineup opdateret med moderne design

Pris

Som I måske kan se på billederne har vi det nye Cooler Master HAF 500 Kabinet på besøg så læs snart med her på Tweak for den fulde anmeldelse.