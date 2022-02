Corsair iCUE 5000T RGB: Test

Corsair kom i 2020 og 2021 med en ny serie af kabinetter, som havde et stilrent design og godt airflow. Fremfor at lave den dybe tallerken igen, har Corsair valgt at udvikle videre på det koncept de har skabt, og bygge videre på de serier. Vi skal derfor tage et kig på deres serie 5000, hvor de er kommet med en ny til denne linje, nemlig iCUE 5000T RGB, som ikke kun kommer med blæsere der kan lyse, men også selve kabinettet er blevet forsynet med RGB.

15 feb. 2022 kl. 18:15 Af Berger

Da jeg har modtaget iCUE 5000T RGB inden den er blevet lanceret, har jeg fundet oplysningerne via reviewer guide til sendt fra Corsair.

Specifikationer og features

Type: Mid tower

Mid tower Dimensioner: 530 x 251 x 560 mm

530 x 251 x 560 mm Materialer: Metal, plastik og hærdet glas

Metal, plastik og hærdet glas Bundkort support: Op til E-ATX

Op til E-ATX Harddisk pladser: 4x 2.5” + 3x 3.5”

4x 2.5” + 3x 3.5” Maksimal PSU-længde: 250 mm

250 mm CPU-køler maksimal højde: 170 mm

170 mm Grafikkort maksimal længde: 400 mm

400 mm Farver: Sort og hvid

Sort og hvid PCI-slots: 7+2 (vertikal grafikkort montering, kræver ekstra udstyr)

Blæser support:

Front: 3x 120 / 2x 140 mm (3x120 mm inkluderet)

3x 120 / 2x 140 mm (3x120 mm inkluderet) Top: 3x 120 / 2x 140 mm

3x 120 / 2x 140 mm Bag: 1x 120 mm

1x 120 mm Bundkort plade: 3x 120 mm

Radiator support:

Front: Op til 280 / 360 mm

Op til 280 / 360 mm Top: Op til 280 / 360 mm

Op til 280 / 360 mm Bag: Op til 120 mm

Op til 120 mm Bundkort plade: Op til 360 mm (Kræver HDD-bur fjernet)

Har du tidligere læst vores test af Corsair iCUE 5000D Airflow, som endte med en score på 9 og great produkt.

Rundt om Corsair iCUE 5000T RGB

iCUE 5000T RGB er et mid tower kabinet. Som navnet indikerer er det en model som kommer med RGB fra start. Det er nu blevet tid til at kigge videre på selve kabinettet. Selvom Corsair bygger videre på deres eksisterende serie, så har de alligevel formået at lave et design som adskiller sig fra de andre i 5000 serien. Udover vi har fået lidt mere runde linjer i kabinettet, så kombinere det også RGB og airflow designet fra tidligere. Kabinettet kommer både i sort og hvid, hvor vi har fået den hvide til test. Som den hurtige kan se er det nu ikke kun blæserne som giver RGB, men også selve kabinettet. iCUE 5000T RGB byder derfor også på en højere fod, hvilket gør det nemmere også at se RGB’en i bunden.

Før har Corsair delt deres kabinetter op i RGB og Airflow, men med deres nye iCUE 5000T RGB, får lidt af det hele. For selvom kabinettet kommer med RGB blæsere, så det stadig en front som er med til at give et bedre airflow, fremfor en glasside, som vi tidligere har set. Fronten er i plastik og vi har i bunden et lille Corsair logo.

Det er nemt at tage fronten af, som bygger på et magnetsystem. Hvilket gør du bare tager fronten af i toppen, og derefter kan det fjernes helt. Inde i fronten sidder der et støvfilter med magneter, som sørger for den sidder godt fast, og nemt kan tages ud ved rengøring.

Kigger vi på toppen at kabinettet, har iCUE 5000T RGB fået en lille opgradering, hvor vi bliver forsynet med fire USB-A indgange, én USB-C, lyd ind/ud combo indgang, samt power-knap og én knap til reset.

Med sidepanelet fjernet, kan vi se hvad kabinettet byder på med sit flotte design. Vi har et integreret PSU-cover, som bliver ventileret. Med iCUE 5000T RGB kan du også fjerne panelet som er i forlængelse af bundkort panelet, hvilket giver yderligere plads til 3 ekstra 120mm blæsere. Hvilket gør der kan monteres op til ti 120mm blæsere.

iCUE 5000T RGB kommer med tre LL120 RGB PWM blæsere. Hvilket sikrer dig god køling og flot lys i dit kabinet.

På bagsiden har vi syv PCIe ekspansions slots, udover det er der yderligere 2 i vertikal, som giver dig mulighed for at placere dit grafikkort vertikalt med ekstra tilbehør. Hvilket også viser at selvom det er et mid tower kabinet, så Corsair ikke holdt sig tilbage med at give masser af plads til dit udstyr.

Åbner vi op bagtil, kommer der desværre ikke ændring i forhold til andre iCUE 5000 modeller. Tidligere brugte Corsair en ekstra låge, til at skjule for kabler, hvor den feature er blevet fjernet på iCUE 5000T RGB. Vi har dog stadig gode muligheder for kabelføring, montering af tre 2.5 SSD harddiske og udover det så medfølger der en iCUE Commander Core XT, som giver mulighed for at tilslutte seks blæsere, med RGB. Samt tilslutning af RGB til kabinettet og sensor til temperatur.

Går vi længere ned, har vi ét bur til montering af to 3.5 harddiske. Da det er et mid tower kabinet, bliver vi dog begrænset af pladsen til ledningerne, med buret monteret.

Ønsker du at have monteret en radiator i front, kommer der et ekstra beslag med, som sørger for at lukke af ind til strømforsyning og harddiskburet, så vi stadig får et pænt og stilrent design.

Gitteret er monteret med et kliksystem, hvilket gør det nemt at tage af, hvis du skal have monteret blæsere eller en radiator i toppen. Også i toppen er der monteret et fint støvfilter med magnetter, så det sidder fast til kabinettet og nemt kan fjernes ved rengøring.

Montering af hardware

Inden vi bevæger os over til montering af hardware i kabinettet, skal vi tage et kig på det medfølgende tilbehør. Som altid følger der en masse bånd med, som bruges til at samle ledningerne på bagsiden af kabinettet. Udover det medfølger de nødvendige skruer til montering af blandt andet bundkort, samt nogle sorte strips til at samle ledningerne.

Strømforsyningen sættes ind fra siden, og det er ikke behov for at skrue noget af fra selve kabinettet. Kabinettet er nemt at arbejde med, og selvom der til sidst kan være en del ledninger, så fungere Corsairs kabelføring utroligt godt.

Software

Med et iCUE kabinet, er der selvfølgelig også mulighed for at indstille farven via Corsair's software. Corsair havde i reviewer guide vist at kabinettet ville blive vist, men under testen kunne jeg kun se det som en Commander Core XT. Jeg forventer dog med en iCUE opdatering senere hen vil dette ændre sig.

Under Commander Core XT, bliver den delt op, så det er muligt at vælge effekt både på blæserne og LED båndet.





Pris

Prisen for Corsair iCUE 5000T RGB har en MSRP på 2940,- DKK. Hvilket må siges at være i den høje ende af prisskalaen for et mid tower kabinet. Hvor der kun lægger få andre i det prisleje.

Ønsker du at se flere detaljer omkring iCUE 5000T RGB, kan du finde mere på Corsairs hjemmeside, ved at klikke på banneret.

Konklusion

Det er blevet tid til at afslutte vores test af iCUE 5000T RGB fra Corsair. Det er omkring ét år siden vi først blev introduceret til 5000 serien hos Corsair, og det virker til at de bliver ved med at udvikle på det koncept, som de har skabt. Det er et kabinet som har fået nogle opgraderinger og desværre også nedgraderinger. Kabinettet henvender sig uden tvivl om dem som ønsker at deres computer skal indeholde RGB, og derfor har Corsair taget skridtet videre til at det nu skal være en integreret del af kabinettet. Selvom Corsair har valgt at gå væk fra det meget stilrene og firkanten design. Så er de gået over til et stilrent design med runde linjer, og en anden personlighed for iCUE 5000T RGB, som selvom det byder på RGB ikke går på kompromis med Airflow.

Det er et kabinet, som er nemt at bygge i, og det er meget begrænset med værktøj du skal bruge for at adskille kabinettet. Udover det så får du også en masse plads, og for et mid tower kabinet, har du tre steder hvor du kan montere op til 360mm radiator. Du bliver derfor ikke begrænset selvom det ikke er et full tower kabinet.

Corsair har skabt deres RapidRoute cable management system, som vi ser i flere af deres kabinetter, og det er et system som fungerer rigtig godt, og giver mulighed for at fører kablerne enkelt og nemt. Igen viser det at Corsair tænker nøje over hvordan de laver deres produkter, og sørger for de mindste detaljer er på plads, dette er også gældende når vi kigger på deres støvfiltre, som alle er blevet monteret med magneter og føles af høj kvalitet.

Vi kan dog ikke komme uden om prisen, for når vi bevæger os over 2000 kroner, så tænker de fleste sig nok om en ekstra gang, inden de trykker på køb. Så er det handler selvfølgelig om de 2000 kroner er givet godt ud. For hvis vi bare kigger på de åbenlyse ting som følger med i kabinettet, i form af tre LL120 blæsere og en Commander Core XT, så er der ingen tvivl om at det nok er der den store udgift lægger eller kan spares, hvis du skulle ud og købe det ved siden af.

En anden ting som jeg savner er den ekstra låge, som fulgte med på blandt andet 5000D Airflow, til at lukke af for kablerne. Selvom det selvfølgelig ikke skal være afgørende for resten af kabinettet, er det personligt for mig desværre en ting som mangler.

Alligevel lander iCUE 5000T RGB fra Corsair med en score på 9 ud af 10 sammen med Great Product award. For der er ingen tvivl om at det er et kabinet som er nyt skud i deres produkt linje, og sikkert også med et marked til at købe det. Der er mange som ønsker at have RGB i deres setup, også er der vel intet bedre med et kabinet som integrerer den del, og giver dig muligheden for nemt at styre det via Corsairs egen software iCUE. Selvom prisen er høj, så er det et kabinet som kommer med mange gode ting og som helt sikkert får de andre til at kigge en ekstra gang, når du sidder til det årlige LAN arrangement.

Godt

God plads

Plads op til 360 mm radiator i front/top/ved bundkortpladen

Lækker kvalitet og design

Nem at adskille

Smart kabelføringssystem

Airflow og RGB kombineret

Støvfiltre i god kvalitet, og mange af dem

Medfølgende Commander Core XT

Ekstra stilrent eller ekstra blæsere

Knap så godt

Prisen

(Ingen ekstra låge til bagsiden)

Score: 9 + Great Product award