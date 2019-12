AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2017-10-19 09:26:00

ASUS Vivo Mini UNH 65H mini PC

Vi skal i dagens test have besøg af ASUS, og deres nyeste bud på en mini PC, nemlig deres Vivo Mini UN65H, der kan prale af M.2 SSD og en I5 processor fra Intel. Læs med i dagens test, for at se hvordan dommen falder på ASUS lækre mini PC.

Hvis du ikke kender til ASUS, så har du været gemt godt for omverdenen de sidste 20 år. ASUS er i hvert fald ikke ukendt for os på Tweak.dk, og vi var ikke sene til at takke ja til dagens test, da muligheden bød sig.

ASUS selv beskriver deres nye Vivo Mini PC som en ultra-kompakt pc med, exceptionel ydelse og et dobbelt lagrings design. Computeren arbejder selvfølgelig med Windows 10 OS, og er drevet af en 6. generations Intel processorer. Alt dette fås i et elegant og kompakt design, som har vundet en ”Good Design Award”, med den meget Zen-inspirerede metal finish af kabinettet. Hele herligheden kommer i en indpakning på ikke mere end 700 g

Men inden vi kommer alt for godt i gang med tillægsordene, inden selve testen, så lad os tage et kig på computeren først. Og i dag starter vi traditionen tro, med en unboxing af computeren.

ASUS Vivo Mini UN65H ankommer i en diskret mørkeblå kasse. Der er intet på forsiden, ej heller bagsiden af kassen. Når vi åbner kassen, finder vi ASUS Vivo Mini PC’en flot præsenteret. De har holdt en meget simpel stil i deres præsentation af denne mini PC.

Specifikationer:

OS: Windows 10 Home - ASUS anbefaler Windows 10 Pro

CPU: Intel® 6. generations Core™ i7-6500U processor, Intel® 6. generations Core™ i5-6200U processor, Intel® 6. generations Core™ i3-6100U processor

Grafik: Intel® HD Graphics 520

Hukommelse: Dual Kanal, DDR3L 1600MHz, op til 16 GB

Lagring: 2.5" SSD/HDD, op til 1TB SATA III –harddisk eller op til 256GB M.2 SSD

Trådløst datanetværk: 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth V4.0 , or 802.11 b/g/n, Bluetooth V4.0

LAN: 10/100/1000/Gigabit Mbps

Side I/O Porte: 2 x USB 3.0, 1 x 4 i 1 kortlæser, 1 x Kensington-lås

Bag I/O-porte: 2 x USB 3.1, 1 x HDMI, 1 x RJ45 LAN, 1 x DC-in, 1 x Display, 1 x Audio-jackstik

Kortlæser: 4 i 1: SD/SDHC/SDXC/MMC

Strømforsyning: 65 W strømadapter

Størrelse: 131 mm x 131 mm x 52 mm

Vægt: 0,7 kg

Farve: Midnight Blue

Hvad finder vi i kassen?

Vivo Mini UN65H

AC-adapter

Garantibevis

Quick Start Guide

Som man kan læse ud fra specifikationerne, er der altså tale om en lydløs PC, på grund af det fanløse design. Derudover har den et meget lavt strømforbrug, og 802.11ac Wi-Fi, som man forventer, når man går efter en mini PC med ydelsen i topklasse. Derudover har den mange udvidelsesmuligheder grundet de mange porte vi finde på kabinettet. Og sidst, men ikke mindst, så er det muligt at montere VESA beslag, hvis man gerne vil gemme den af vejen. Men hvorfor skulle man også det, da der i dagens test er tale om en genstand, som har vundet en design award, og det med god grund. Det ser alt sammen spændende ud, så vi springer direkte ud i dagens test, med fødderne først.

Design:

Som skrevet et par gange efterhånden, har ASUS vundet en design award for designet af deres mini PC. Og personligt synes jeg ikke at det er uden grund. Den ser, undskyld udtrykket, pissehamrende lækker ud. Computeren findes i farven Midnight Blue, og farven og overfladen minder meget om det man finder på deres ZenBook serie af bærbare computere. Og det er nok ikke uden grund at ASUS har valgt at lægge sig op af dette. ZenBooks er kendt for det lækre design og høje kvalitet af computere.

Computeren har meget spæde dimensioner på blot 131 mm x 131 mm x 52 mm, og er designet med glatte afrundede kanter. Ikke ulig en iPhone. Det er dælme heldigt at Apple ikke har patent på en rektangulære former med afrundede hjørner… Nej vent. Vi går hurtigt videre.

VivoMini UN65H kan VESA-monteres på bagsiden af en skærm, hvis du ønsker at gemme den af vejen, men uden at være alt for farvet, så synes jeg personligt at den står flot på et skrivebord. Men man har altså muligheden for, og fleksibiliteten i, at montere VESA mounts på den og gemme den bag skærmen, hvis der er pladsmangel.

På forsiden af VivoMini UN65H er der en on-knap, og ikke andet. ASUS har fokus på det lækre stilrene design, og det er tydeligt at se. Det ser bare godt ud.

På den ene side af Vivo Mini UN65H finder vi en Kensington lås, til dig der bekymrer dig om sikkerhed, og på den anden side finder vi en universel kortlæser, hvis man for eksempel bruger et kamera meget. Derudover finder vi to USB 3.0 porte, som også understøtter Battery Charging 1.2 teknologien.

Bagpå VivoMini UN65H finder vi en port til strøm, HDMI og DisplayPort udgange, og endnu to USB 3.0 porte, samt audio output, hvis du ønsker at tilslutte et headset eller et par højttalere. Under bunden finder vi et cover i et meshed design, så der kan komme masser af luft ind og ud, og dermed hjælpe den passive køling hos VivoMini UN65H.

Åbner vi for bæstet, og det gør vi selvfølgelig for at få et kig på hvad der er indeni, så kommer VivoMini UN65H med al nødvendig hardware monteret. Man kan selvfølgelig vælge at opgradere hvis man ønsker, men som udgangspunkt er den klar ud af kassen.

Under bunder finder man de fire skruer som skal afmonteres, for at tage toppen af. I bunden sidder der en 2,5” HDD monteret, som kan skiftes til en SSD, hvis man ønsker at give computeren et hurtigt boost til brugeroplevelsen.

VivoMini UN65H kommer præinstalleret med alt man har brug for, inklusiv HDD og 8 GB DDR3L RAM, samt en tom slot, hvis man ønsker at udvide eller opgradere mængden af RAM. Derudover finder vi også et trådløst netværkskort, som blandt andet understøtter .ac WiFi. I bunden finder vi CPU køleren, som fjerner det meste af varmen fra computeren.

Hele herligheden er drevet af en 6. generations I5 processor, som er kraftig nok til at afvikle indhold i 4K, hvis der er brug for det. Dermed er Vivo Mini UN65H ideel som din nye mediecenter PC, eller kontor PC, hvis du primært bruger din computer til at surfe og lidt lettere spil i 1080p, med lave settings. Vivo Mini UN65H understøtter op til tre displays, så der er mulighed for at øge produktiviteten.

I den lille indpakning er der selvfølgelig brug for køling. Ligesom Shuttle, har ASUS valgt at forfølge et design med passiv køling. Det skyldes blandt andet at der er gjort brug af en M.2 systemdisk, og så en 500 GB disk til lager. Ved fuld belastning, er støjniveauet for Vivo Mini UN65H på cirke 26 decibel. For undertegnedes vedkommende, så er det så lav en støj, at det ikke kan høres når man sidder 2 m fra et TV og computeren kører som mediecenter. Den er nærmest lydløs.

Som en anden fed feature, har ASUS et program og en app kaldet henholdsvis ASUS Media Streamer og Remote Go! Med disse to installeret på computeren og en smartphone, kan man styre computeren trådløst, eller streame indhold direkte til computeren fra din telefon.

Test af Vivo Mini UN65H:

Vi har sat Vivo Mini UN65H i stævne som kontor PC først. Normale dagligdags gøremål, såsom Excel, streaming og surfe på nettet, klar Vivo Mini UN65H til UG. Med den lille M.2 starter den op på iden gode side af 20 sekunder. Vivo Mini UN65H kører Windows 10 out of the box, så det eneste der skal installers, er de programmer man selv ønsker at gøre brug af. Som sådan er der ikke en stor fordel ved at have Vivo Mini UN65H som sin primære PC i forhold til andre mini PC’ere, medmindre du sætter pris på æstestik, nul støj og rigtig god hardware.

Udover den generelle brugeroplevelse, gav vi Vivo Mini UN65H en tur gennem møllen med nogle lettere spiltitler, League of Legends, samt Overwatch. Vi spillede i 1080p, i low settings. Resultatet er at den kan afspille det, uden at være prangende på nogen måde. Det fungerer, men bør ikke være derfor du vælger at købe denne mini computer.

Den fik selvfølgelig også lov til at agere hjertet i vores mediecenter et stykke tid, med alt der hører til. God lyd og et 4K TV. Med andre ord, testede vi den på den bedst tænkelige måde, med benene på en skammel, og den dertil-indrettede godt placeret i en sofa. Og det spiller helt fint. Der er ingen slinger i valsen, det vil sige at der ikke er problemer med at afvikle indhold i 4K.

Ikke overraskende, så er computeren i stand til at udføre rollen som mediecentrets hjerte uden kvaler. Ligegyldigt hvordan vi vælger at gribe det an, så leverer den ikke bare på performance, men den ser også helvedes godt ud mens den gør det. Den passer ind alle steder på grund af det lækre design. Da designet også er blæserfrit, er den yderst støjsvag, og i vores måletests, passer det fint overens med hvad ASUS selv proklamerer. Den kom op på knap omkring 25-30 decibel i brug, hvilket stemmer meget fint overens med hvad ASUS opgiver.

En anden feature vi var meget spændt på, var strømforbruget. Hvis man har tænkt sig at køre maskinen som server eller mediecenter der aldrig skal slukkes, er det et af fokuspunkterne. ASUS har opgivet dens TDP på kun 15 Watt, og det holder stik i brug. Det er dælme imponerende, når man tænker på at det er en processor med 2 kerner og 4 tråde. Er du på udkig efter en strømsvag computer, så kan UN65H altså noget.

Cinebench tester systemets evne til at rendere et højopløseligt billede på tid, og udregner derefter en score. Desuden laver CB15 OpenGL en analyse af grafikkortets evne til at rendere en 3D-video.

Cinebench leverer et fint resultat for en barebone PC, og den strømsvage CPU klarer billedrenderingen ganske flot, i forhold til TDP.



OpenGL testen i Cinebench R15 viser til gengæld, at grafikdelen i i5-6200U CPU'en ikke fejler noget. Den præsterer nogenlunde med en score på 33,11 FPS. Det er rigeligt til 1080p streaming og til at vise 4K indhold på en skærm.



Geekbench 4 scoren bliver kalibreret ud fra Microsoft Surface Book med en Intel Core i7-6600U processor der danner baseline med en score på 4.000 point. Jo højere score, jo bedre. Også her ser vi præsentable scores både i single og multicore, men den er altså begrænset af den lave TDP.

Processoren er den del der halter mest efter i UN65H, i forhold til mere krævende CPU opgaver. Det skyldes selvfølgelig, at den er begrænset til to kerner og fire tråde til at udføre opgaverne, med en TDP på kun 15 Watt. Grafikchippen leverer derimod kræfter nok til at skulle streame medieindhold, om det er i 1080p eller 4K.

Pris:

I skrivende stund kan ASUS Vivo Mini UN65H findes på PriceRunner.dk til en pris der hedder 5931,00,- DKK. Det er en stor pose penge for en mini PC, og også omkring low-mid segmentet for gaming computere, hvis du bygger selv.

Konklusion:

Det er blevet tid til at samle tankerne om ASUS Vivo Mini UN65H computeren. Det er en lækker PC, i en lille formfaktor. Nogle rammende tillægsord er design, æstetik, støjfri og enkel opsætning. Selv den mest computerforskrækkede person, er i stand til at sætte ASUS Vivo Mini UN65H computeren op og begynde at bruge den.

Vi kan rigtig godt lide, at ASUS har tænkt begrebet HTPC ind i designet af mange af de features som vi ser UN65H har. Hardwarevalget i UN65H virker meget velovervejet. Modellen vi har testet i dag kommer med en I5-processor, 8 GB RAM, 500 GB HDD og en M.2 disk på 128 GB. Det betyder også at den har Intel HD Graphics 520, som er kraftig nok til at afvikle for eksempel LoL eller Overwatch i fuld HD, i low settings, uden kvaler.

Og så ser den jo tæskegodt ud forfra, hvor der kun er en enkelt On-knap. Og som en personlig tilføjelse, er jeg vild med muligheden for at benytte app’en WiFi Go! Til at styre mediecentret.

Strømforbruget er endnu en af de ting som vi sætter pris på ved ASUS Vivo Mini UN65H, som har en TDP på kun 15 Watt. Det er lavt, præcis som vi godt kan lide det for en lille PC, med et lille fodaftryk. Det betyder selvfølgelig også at vi var meget interesserede i den passive køling, som klarer opgaven meget tilfredsstillende. Det lave strømforburg og den var passive køling er et kæmpe stort plus. Der var ingen blæserstøj, når man sidder i stuen og ser film.

Prisen på ASUS Vivo Mini UN65H er i den høje ende for en mini PC. Samlet set, for hele pakken, så koster det omkring 6000,00.- DKK. Man kan bygge en NUC eller Shuttle lidt billigere, men man får altså også hele pakken, inklusiv Windows med her. I sidste ende kommer det til at løbe nogenlunde lige op. I forhold til en almindelig gamer PC, så kan man for de samme penge bygge en low til mid budget gaming PC. Man betaler altså mange penge for en mini PC, men man får hvad man betaler for, og hvis du leder efter en lille PC i et lækkert design til kontoret eller under fjernsynet, så er ASUS Vivo Mini UN65H computeren et fornuftigt bud til dig. Vi ender med en karakter på 9 og en Safe Buy award, for et fremragende produkt, hvis eneste minus er prisen.

Pros:

Lækkert design

Mange USB porte

Plads til flere HDD/SSD

Fanløst design

Ingen støj

God performance

Solid hardware

Lavt strømforbrug

Cons:

Pris