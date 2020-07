Project Deathstroke - Et ASUS ROG Build

I samarbejde med ASUS, har vi samlet et system med alt hvad de har at tilbyde af hardware fra øverste hylde. Resultatet er blevet super lækkert, og viser nogle af de muligheder man har med de nye produkter i producentens Republic of Gamers serien.

10 mar. 2020 kl. 00:15 Af Kenneth Johansen

Vi har flere gange forud for lanceringen af Project Deathstroke, teaset for samarbejdet med ASUS på denne buildvlog, og den første video så dagens lys inden vi drog til det forjættede CES land.

Nu er tiden kommet, hvor vi kan løfte sløret for vores high-end build projekt i samarbejde med ASUS.

Følg hele byggeprocessen i vores video på Tweaks YouTube kanal.

De første spæde frø til projektet kom i jorden, efter samtale med vores kontakter fra ASUS, som spurgte, om ikke vi ville bygge en gaming PC med noget af deres nye hardware, som blev lanceret i slutningen af 2018. Den slags opgaver er altid spændende at få mulighed, og efter nærmere aftale, var projektet lagt i støbeskeen.

ASUS gik i 2018 ind på nye markeder, da de lancerede deres ROG Thor Platinum strømforsyning og deres serie af lukkede vandkølingssystemer med ROG Ruyjin 360 og ROG Ryuo 240.

Med de nye produkter har ASUS i deres Republic of Gamers serie, efterhånden et komplet økosystem af hardware, og derfor er det naturligvis spændende at se på et system, med så mange ASUS ROG dele, hvor kun punkter som RAM, kabinet og CPU står uden for.

Systemet bliver bygget op over en Intel i9-9900K CPU, som er Intels top CPU i det normale forbruger/gaming segment. Den kommer med otte kerner og 16 tråde, og booster ud af kassen til 4,7 GHz på alle kerner eller 5 GHz på op til to kerner.

CPUen monteres i et ASUS ROG Z390-E Gaming bundkort. Det er ikke ASUS’ top kort i den kategori, men det er stadig udstyret med alt hvad vi har brug for, i et system som dette sammen med ASUS’ robuste BIOS og gode RAM understøttelse, hvis der kommer overclocking ind i billedet på et tidspunkt.

CPUen skal køles af producentens nye ROG Ryujin 360 AIO køler, som er udstyret med Noctua blæsere og pumpehoved med indbygget LED skærm. Det er ASUS’ første bud på en high-end køler af denne type.

Vi har testet ROG Ryujin 360 her på siden, og I kan læse anmeldelsen ved at følge linket her.

CPUen bliver suppleret af 32 GB G.Skill TridentZ RGB 3200 Mhz, både for at sikre gode hastigheder og fordi G.skill RAM arbejder fint sammen med ASUS’ Aura software til styring af RGB lys.

Grafikkortet er det bedste ASUS har at tilbyde med deres RTX 2080Ti Strix OC grafikkkort, som uden tvivl kan sparke solide framerates af sig i alle moderne titler på PC.

Systemdrevet er en Samsung 970 Pro M.2 NVMe SSD, så det ikke er hastigheden, der som kommer til at begrænse systemet.

Hele maskineriet får strøm fra den nye ROG Thor Platinum strømforsyning fra ASUS, som er med hele 1200 watt, fuldt modulær, og kommer med sorte sleevede kabler, så det hele kan komme til at se lækkert ud direkte ud af kassen.

Sidste lille detalje på hardware siden er lidt ekstra bling i form af en ASUS ROG Aura Terminal, som giver mulighed for at tilføje og styre mere RGB LED lys i systemet.

Kabinettet er et Phanteks Evolv X kabinet, som er en opdatering i den populære Evolv serie, med bedre indre layout og forbedret airflow i forhold til tidligere versioner. Der er også bunker af muligheder for custom vandkøling og endda plads til to systemer i det samme kabinet. Det er ikke noget jeg får tid til at lege med i denne omgang, men et muligt fremtidigt projekt til et eventuelt. Deathstroke Build v. 2.0

Ud over den solide samling af hardware, ville jeg også gerne gøre lidt ekstra ud af projektet og koble et tema på.

Det blev efter lidt overvejelse til et Deathstroke tema, som vi allerede tidligere har afsløret. For dem der ikke kender Deathstroke, er det en antihelt/skurk fra DC universet, og har ud over tegneserierne - også været en del af Arrow serien, Batman Arkham spillene, og været med i den seneste Batman film.

Kabinettet skal danne ramme om herligheden, og skal bære det meste af temaet med custom grafik og vinylbeklædning helt i temaets ånd.

Der er dog forskellige mindre detaljer inden i kabinettet og på nogen af delene, som bundkortet, blæsere og SSD’er, som blev tweaket en smule, så de også var med til at binde temaet lækkert sammen.

Det er små detaljer, som man måske ikke lige ser, men som jeg synes endte med at være prikken over i’et, når man kigger systemet mere efter i detaljerne.

Selve byggeprocessen var ikke specielt kompliceret. Der er masser arbejdsplads i Phanteks Evolv X kabinettet, så det var let at komme til med tingene, og rigtigt god plads til kabelstyring på bagsiden.

Grafikken og vinylbeklædningen kunne jeg ikke stå for selv, da det kræver udstyr, som vi ikke ligger inde med på Tweak redaktionen, så her fik jeg hjælp af firmaet SignDOT, som stod for printet, og efterfølgende satte det hele på. Resultatet taler for sig selv, og får computeren til at skille sig ud på bedste vis.

Sammen med de små detaljer andre steder i systemet krydret med lyset, er det endelige resultat super lækkert!

For at runde det hele af, er systemet sat op med et ASUS ROG Strix Flare tastatur og en ROG Gladius II mus, som begge er Aura kompatible.



For at føre helheden helt ud, har vi sat Project Deathstroke sammen med ASUS’ 35” 100 Hz Ultrawide gamingskærm ROG Strix XG35VQ. I kan læse vores anmeldelse af den skærm her.

Samlet set er Project Deathstroke et bæst af en gamingmaskine, med noget af den kraftigste gaming hardware på markedet lige nu. Vi kunne som alternativt have valgt at gå all-inn med RTX 2080Ti kort i SLI, men resultatet på performance, ville ikke kunne retførdiggøre det ekstra udgift.

Project Deathstroke er mere end rigelig potent til at tygge sig igennem alt hvad vi smider efter det. Selv i Battlefield V i 3440x1440 Ultra setting, og med Nvidias RTX funktioner slået til, kan vi komme i nærheden af fornuftige FPS resultater.

Spring forbi vores video på YouTube for at se de benchmarks på systemet, og for at få en idé om, hvilken ydelse der er at hente i et system som det her.

En stor tak skal gå til ASUS, som har sponsoreret hardwaren til systemet, og til SignDOT, som hjalp med den lækre grafik og vinylbeklædning på vores Deathstroke build.