AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-14 18:36:54

LG G7 kan lanceres i maj

Rapporterne har været mange og konstante om LG G7. Forhåbentlig er den nyeste på sporet af en længe ventet lancering.

LG G7 var sat til at blive lanceret under MWC 2018. Det skete dog ikke, da LG i stedet valgte at bruge eventet i Barcelona til at løfte sløret for en opgraderet model af LG V30.

LG-fansene har siden da ventet spændt på at få nogle nye lanceringsinformationer. De er nu endelig ankommet.

En ny rapport fra Sydkorea melder nemlig, at LG planlægger en lancering i maj. Rapporten siger dog ikke noget om en specifik lanceringsdato.

LG G7 ankommer angiveligt med en Qualcomm Snapdragon 845 processer, 6GB og 128GB opbevaringsplads.

Det vides endnu ikke, hvor meget LG’s nye smartphone kommer til at koste. Den forventes dog at lande på en pris mellem 850 og 950 dollars.