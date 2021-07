Hvor meget iPhone 8 er gemt i den nye iPhone SE?

Da Apple annoncerede deres nye iPhone SE, var der mange der hurtigt mente det blot var en iPhone 8 i nye klæder. iFixit har i en teardown taget et super detaljeret kig på den nye iPhone, netop for at se nærmere på om det nu også var tilfældet.

Hvis man kigger på listen af specifikationer på den nye iPhone SE, så ser det umiddelbart ud til at den største ændring er, at Apple har puttet deres nye A13 processor i en iPhone 8, som kom ud 2017.

iFixit gik i deres teardown af den nye iPhone SE tingene efter i sømmene, og åbnede tilmed den nye model side om side med en iPhone 8, for at kunne sammenligne direkte.

Den umiddelbare konklusion var, at de to smartphones lignede hinanden MEGET! Set via røntgen var konklusionen fra iFixit, at de to enheder var stort set identiske bortset fra mindre ændringer med antennerne og et par chips, der var blevet flyttet en smule internt.

De to smartphones ligner hinanden så meget, at flere af de interne komponenter uden problemer kan skiftes frem og tilbage imellem dem.

Batteriet er også nøjagtigt den samme 6,9 Wh størrelse, men tilslutningen er lidt anderledes på den nye iPhone SE, så her kan man ikke skifte batteriet mellem enhederne.

Kameraet på den nye iPhone SE ligger også tættere på en iPhone 8 end på de nyere iPhone XR eller iPhone 11. iFixit kunne endda bekræfte, at et iPhone 8 kamera virkede, hvis man flyttede det til en iPhone SE, på samme måde som skærmen gjorde det.

iFixit ender med at konkludere, at iPhone SE mest af alt er en Frankenstein smartphone bygget af dele fra tidligere enheder. De betragter det dog som en fordel i forhold til muligheden for at reparere Apples smartphones, da det betyder at der er flere mulige reservedele i omløb.

iPhone SE fik en 6 ud af 10 score fra iFixit på deres “repairability” skala. iFixit nævner at skærmen og batteriet er relativt lette at komme til, men bemærker også at en udskiftning af glasbagsiden er besværlig.





