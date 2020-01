AUTHOR : Sebastian Hadi

PUBLISHED : 2019-12-11 21:25

LPDDR5 RAM i smartphones fra Q1 2020

LPDDR5 RAM er så småt på vej til at erstatte LPDDR4x i smartphones og allerede fra starten af næste år, kan vi forvente at se de første smartphones med den nye type RAM, lyder det fra Xiaomi.



Indtil videre har der ikke været nogen telefoner på markedet med LPDDR5 RAM, men det ser ud til at ændre sig meget snart. Ifølge Lu Weibing – formand for Xiaomi og sub-brandet Redmi, er LPDDR5 RAM det optimale valg for 5G-smartphones. LPDDR4X er altså ikke længere toppen af poppen.

Dette kom frem kort efter lanceringen af Redmi K30 og K30 5G, hvilket givet et hint om at Redmi K30 5G højest sandsynligt vil benytte sig af LPDDR5 hukommelse, når den lanceres i første kvartal 2020.









Det bliver nok langt fra kun Redmi vi ser med en smartphone, der benytter sig af LPDDR5 RAM, da konkurrenter såsom Samsung, Huawei og Apple med stor chance, også har planer om nye smartphones i 2020 med LPDDR5.



Samsung meldte faktisk ud tidligere på året at de var i gang med at masseproducere 12GB LPDDR5 RAM, til fremtidige smartphones. Den nye type RAM er blevet optimeret til 5G og AI, hvor den derudover vil sluge omkring 30% mindre strøm, sammenlignet med forgængeren LPDDR4X. Samsung LPDDR5 hukommelse vil produceres på en 10nm proces, hvor ydelsen vil være 1,3 gange hurtigere end LPDDR4x, med en datahastighed på 5500Mb/s.

Derfor burde der være god chance for at Galaxy S11-serien udkommer med LPDDR5 RAM, når serien lanceres i starten af næste år.





Billeder og kilder: Wccftech, Redmi