AUTHOR : Sebastian Hadi

PUBLISHED : 2019-09-18 17:50

Sådan fungerer cross-play i Call of Duty: Modern Warfare

Activision har netop udgivet konkrete detaljer vedrørende cross-play funktionaliteten, i det kommende Call of Duty: Modern Warfare, forud for beta’en.



Call of Duty: Modern Warfare lanceres den 25. oktober til PlayStation 4, Xbox One og PC, hvor der vil være muligt at spille tværs over de forskellige platforme. Allerede nu tager Activision hul på cross-play funktionen, i den åbne beta, som kører denne weekend fra d. 19 september og til den 23. september.

For at kunne spille på tværs af platforme kræver dog en COD account, hvilket kan oprettes igennem ens nuværende bruger på eksempelvis, PlayStation Network, Steam eller battle.net.

Med en COD account får man blandt andet mulighed for at spille multiplayer og tilføje venner på andre platforme.



"Not only have we spent a ton of time balancing and making sure the playing field is level between the control schemes, but also, you know, a ton of surprising user tests where we're looking at high-skill user tests and seeing a mix of those control schemes in the top three every time," Udtaler Paul Haile, Production Manager ved Infinity Ward.



Lobbies i Call of Duty: Modern Warfare, vil tage højde for hvorvidt du spiller med controller eller mus og tastatur, hvorefter du vil blive smidt i den ene eller anden pulje. Cross-play gælder dog ikke for ranked spil og competitive, hvilket er forståeligt. Det skal desuden nævnes at PS4 og Xbox One vil have fuld support for mus og tastatur input.

Hvis du er klar på en udfordring, er der også mulighed for at hoppe ind i en "unfiltered" lobby, hvor spillere med henholdsvis controller og mus+tastatur mødes.





Herunder kan de se de specifikke tidspunkter, for hvornår beta’en skydes i gang på de forskellige platforme.













Billede og kilder: Activision, Pcgamer