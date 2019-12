AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-11-01 09:57:37

Battlefield 5 officielle PC krav frigivet, inklusiv systemkrav til NVIDIA RTX

Vi nærmer os med hastige skridt lanceringen af Battlefield 5, og nu har Electronic Arts og DICE frigivet de officielle PC systemkrav til spillet. DICE har tilmed løftet sløret for systemkrav for at kunne udnytte NVIDIA’s RTX, real-time ray tracing teknologi.

Vi nærmer os med hastige skridt lanceringen af Battlefield 5, og nu har Electronic Arts og DICE frigivet de officielle PC systemkrav til spillet. DICE har tilmed løftet sløret for systemkrav for at kunne udnytte NVIDIA’s RTX, real-time ray tracing teknologi.



Ifølge Electronic Arts og DICE inkluderer PC systemkrav til Battlefield 5 som minimum en AMD FX-8350/Intel Core i5 6600K, 8GB RAM samt et NVIDIA GeForce GTX 1050/NVIDIA GeForce GTX 660 eller AMD Radeon RX 560/HD 7850 grafikkort.



DICE anbefaler AMD Ryzen 3 1300X/Intel Core i7 4790, 16GB RAM samt NVIDIA GeForce GTX 1060 eller AMD Radeon RX 580. Hertil kommer 50GB lagerplads.



Vender vi blikket mod det mange RTX ejere har ventet så, så forklarer holdet bag spillet, at systemkrav for at kunne udnytte RTX, real-time ray tracing teknologien, stiller krav om en AMD Ryzen 7 2700 eller Intel Core i7 8700, 16GB RAM samt naturligvis minimum et NVIDIA GeForce RTX 2070 og op.



Altså ret høje krav til processoren for at hive saften ud af real-time ray tracing teknologien. Der er tidligere omtalt en RTX GPU var nok, men det kunne tyde på gætterierne har slået fejl.



Battlefield 5 frigives 5 november, og nedenstående er frigivne specs fra Electronic Arts og DICE.

BATTLEFIELD V MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS

OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10

Processor (AMD): AMD FX-8350

Processor (Intel): Core i5 6600K

Memory: 8GB RAM

Graphics card (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1050 / NVIDIA GeForce® GTX 660 2GB

Graphics card (AMD): AMD Radeon™ RX 560 / HD 7850 2GB

DirectX: 11.0 Compatible video card or equivalent

Online Connection Requirements: 512 KBPS or faster Internet connection

Hard-drive space: 50GB



BATTLEFIELD V RECOMMENDED SYSTEM REQUIREMENTS

OS: 64-bit Windows 10 or later

Processor (AMD): AMD Ryzen 3 1300X

Processor (Intel): Intel Core i7 4790 or equivalent

Memory: 12GB RAM

Graphics card (NVIDIA): NVIDIA GeForce® GTX 1060 6GB

Graphics card (AMD): AMD Radeon™ RX 580 8GB

DirectX: 11.1 Compatible video card or equivalent

Online Connection Requirements: 512 KBPS or faster Internet connection

Available Disk Space: 50GB



RECOMMENDED PC SYSTEM REQUIREMENTS FOR RTX

OS: 64-bit Windows 10 October 2018 Update (1809)

Processor (AMD): AMD Ryzen 7 2700

Processor (Intel): Intel Core i7 8700

Memory: 16GB RAM

Graphics card (NVIDIA): NVIDIA GeForce® RTX 2070

DirectX: DirectX Raytracing Compatible video card

Online Connection Requirements: 512 KBPS or faster Internet connection

Available Disk Space: 50GB

Kilde og Billeder

Electronic Arts og DICE