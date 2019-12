AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-12-23 12:31:34

Battlefield V’s Micro Transaktioner lanceres måske 18 januar 2019

Microtransactions/ Micro Transaktioner fylder godt i gadebilledet inden for spilverdenen, og nyeste skud i Microtransactions, kunne meget vel komme via EA’s Battlefield V.

Battlefield V’s Micro Transaktioner var ikke med i lanceringen, men kort tid efter BF 5 ramte markedet, begyndte de første gisninger om, om spillet ville hoppe med på trenden hos spiludviklerne. Nu er rygterne taget til, og meget kunne tyde på free ride er slut i BF5 regi.



Intet er officielt udmeldt mht. frigivelse af microtransactions featuren, men ifølge en Reddit bruger, spanky008, kunne vi meget få en lancering af Battlefield V’s Micro Transaktioner fra 18 januar 2019

”This is based on a listing on Amazon where the listing was for Battlefield currency, where 6,000 in-game currency will be priced at $50. For those unfamiliar, Battlefield V is expected to feature two types of in-game currency: Company Coin that can only be earned from playing the game, and Battlefield Currency that can be bought for real-life currency”



I hvilken udstrækning microtransactions integreres i Battlefield V, kan der kun gættes på, eller om EA forbeholder det til Battlefield Currency, må vi vente på indtil et officielt udspil kommer fra EA-lejren.



