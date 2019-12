AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-08-23 17:55:05

Bekræftet: Astralis møder verdenstoppen i Royal Arena

Foran 12.000 elektriske fans i en fyldt Royal Arena blev det i 2017 det til et finalenederlag mod de brasilianske verdensstjerner fra SK Gaming, men nu har danske Astralis chancen for revanche mod Gabriel “FalleN” Toledo og hans holdkammerater.

Pressemeddelse

3. november afvikles dette års udgave af BLAST Pro Series i København, og det kan nu bekræftes, at Astralis igen i år skal kæmpe mod den absolutte verdenstop. Således er 5 af 6 hold nu offentliggjort, og det er hele perlerækken af verdensstjerner i Counter-Strike, der gæster København:

De danske verdens-ettere Astralis møder således de regerende Major-vindere fra amerikanske Cloud9, de svenske legender fra Ninjas in Pyjamas, det internationale stjernehold FaZe Clan der med danske Finn “karrigan” Andersen gennem året har været Astralis’ største konkurrenter, og altså holdet med “FalleN” i spidsen, som nu kæmper under det brasilianske MIBR (Made in Brazil) flag. Det sidste hold annonceres efter den kommende Major i London.

Det er et styrket Astralis-hold, der stiller op i Royal Arena. Nicolai “dev1ce” Reedtz måtte sidste år se turneringen fra sygesengen, og Emil “Magisk” Reif stødte først til Astralis-holdet i januar under stor mediebevågenhed.

Astralis-stjerner glæder sig

Nicolai “dev1ce” Reedtz ser frem til at optræde foran en fyldt arena med overvejende danske fans:

- Jeg glæder mig helt sygt til at spille i Royal Arena. Det kan slet ikke beskrives, hvor frustrerende det var, ikke at være med sidste år og især at se finalen, hvor vi tabte efter at have ført stort. Det gjorde ondt!

- Drengene bliver ved med at fortælle mig, hvor vild en oplevelse det var og hvor vanvittig en stemning, der blev skabt i salen. Vi har været til alle de største turneringer i verden, men den opbakning, det danske publikum leverede, var noget helt andet. At spille på hjemmebane i en fyldt Royal Arena er en drøm for alle danske CS-spillere og muligheden for at få revanche over brasilianerne er den største motivation.

- Det er dog en stærkt besat turnering og alle de hold, der er annonceret, kan vinde BLAST-trofæet. Vi kommer dog top-forberedt, og kan vi holde formen, tager vi også pokalen! Det er et af efterårets helt store målsætninger, og jeg håber virkelig, vi kommer til at opleve samme vanvittige støtte til holdet som sidste år.

Peter “dupreeh” Rasmussen var en af de helt store oplevelser til verdenspremieren på BLAST Pro Series, og han lægger heller ikke fingre imellem, når han skal beskrive oplevelsen:



- Sammen med Major-sejren i Atlanta, var det uden sammenligning det største jeg nogensinde har oplevet som spiller. Jeg havde selv en rimelig god turnering og var involveret i et par situationer, der fik salen til at gå fuldstændigt amok. Den følelse, når du står midt i det hele og 12.000 fans bare får det hele til at eksplodere…Forestil dig, vi vinder turneringen i november.. Så ryger taget af Royal Arena!

- Vi ligger nummer ét på verdensranglisten, og den plads vil vi selvfølgelig gerne forsvare. Vi har dog valgt at fokusere på de største turneringer, og det primære mål for efteråret er, at vinde pokaler. Majoren og BLAST i København står øverst på vores ønskeliste, og vi kommer top-forberedt. Det håber jeg også det danske publikum vil gøre - så skaber vi en oplevelse, som ikke kan findes magen til noget sted, lover dupreeh.

Den danske in-game leader hos FaZe Clan, Finn “karrigan” Andersen, glæder sig også til gensynet med de danske fans:

- Det var en fed oplevelse for alle hold. Det er én af de turneringer, man stadig taler om, og som alle gerne vil spille. For mig især betyder det utroligt meget, at spille i Danmark, så da vi fik at vide, at vi sidste år målt på trøjesalg og tilkendegivelser fra billetkøbere var det næst-største hold i arenaen, blev jeg sgu stolt.

- Vi leverede ikke vores bedste turnering sidste år, men vi kommer for at vinde. Det gør alle andre hold også, men der er ingen tvivl om, at pokalen fra BLAST i København er én af de trofæer, jeg allerhelst vil have stående, så forvent at vi kommer med alt vi har. Det ved jeg, det danske publikum også gør, så det kan ikke undgå at blive en kæmpe oplevelse for alle.

Hele showet, de afgørende gruppespilskampe og den store finale foregår 3. november i Royal Arena, hvor landets største digitale set-up igen danner baggrund for den ikoniske A-formede scene, hvor alle 6 hold spiller samtidig.

Der er solgt og reserveret små 9.000 billetter ud af de 12.000 der kan være på finaledagen og resten er nu i salg på tmdenmark.

