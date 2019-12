AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-03-09 07:48:38

Call of Duty: Black Ops 4 bekræftet, lanceres 12 oktober 2018

Er du fan af Call of Duty: Black Ops, så vil det glæde dig at vide, at Call of Duty: Black Ops 4 er programsat til 12 oktober 2018, og ifølge Activision, ankommer Black Ops 4 til næsten alle platforme.

Er du fan af Call of Duty: Black Ops, så vil det glæde dig at vide, at Call of Duty: Black Ops 4 er programsat til 12 oktober 2018, og ifølge Activision, ankommer Black Ops 4 til næsten alle platforme.

"Treyarch is set to revolutionize the top-selling series in Call of Duty history when it launches worldwide on Friday, October 12, for the PlayStation 4, Xbox One, and PC."



Ifølge den officielle Activision blog, står spillet noteret til PC, Xbox One og PlayStation 4, og dermed ser det ud til Nintendo Switch står af dansen i første omgang. Activision afholder et event 17 maj, og her må det forventes den fulde afsløring er på programmet.

Her bliver det spændende at få et dybere kig bag forhænget, og om noget nyskabende er på vej sammen med Call of Duty: Black Ops 4.