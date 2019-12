AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-06-13 13:46:36

Epic Games afslører hvordan du kommer i betragtning til deres kæmpe præmiesum

Epic Game har tidligere proklameret deres $100 million prize fund til Fortnite konkurrencer henover 2018 og 2019, og nu er der kommer flere informationer på bordet.

Det lader til den massive gevinstpulje splittes ud mellem mange forskellige events på forskellige niveauer, så flere har en mulighed for at få snanlen ned i den store Epic Games guldkrukke.



Epic Games forklarer:



We’ll be supporting community organized events, online events, and major organized competitions all over the world, where anyone can participate, and anyone can win. Fortnite World Cup Qualifiers begin in Fall 2018, and culminate in the first Fortnite World Cup in late 2019. Whether you’re in the competition or watching at home, we want this to be fun for everyone.



What about the specifics? The $100,000,000 will be split between many events at different levels of competition around the globe. Fortnite World Cup play will focus on Solos and Duos, but there’ll be plenty of opportunities to squad-up in competition, too.



I samme omgang har Epic Games udtalt, at de globalt har over 125 millioner spillere.

Læs alle detaljerne HER