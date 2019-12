AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-04 19:57:17

Ny Battlefield 5 trailer viser battle royale mode, Firestorm

Electronic Arts og DICE har frigivet en ny trailer til Battlefield 5, hvor vi denne gang bliver præsenteret for det nye battle royale mode, Firestorm. Hertil kommer et kig ind i spillets single-player War Stories, multiplayer maps m.v.

”In Battlefield 5, players will be able to assemble a customized collection of soldiers, weapons, and vehicles, and take them on journey through World War 2. Players can select specialized combat roles for each soldier in their Company, then get the gear to match. Players can upgrade their vehicles and aircraft – from durability to firepower”



Battlefield 5 bliver blandt de første spil til at benytte sig af real-time ray tracing, og ifølge udviklerne bag, bliver BF5 med et NVIDIA GeForce RTX2080Ti – i stand til at afvikle spillet ved 1080p med 60fps (med RTX aktiveret).