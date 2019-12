AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-09-25 07:51:53

Officiel release trailer til Call of Duty: Black Ops 4

Activision har frigivet den officielle launch trailer til deres kommende Call of Duty Black Ops 4. På trods af Call of Duty: Black Ops 4 først bliver officielt sendt på markedet 12 oktober, har Activision altså valgt at være ude i god tid.

Activision har frigivet den officielle launch trailer til deres kommende Call of Duty Black Ops 4. På trods af Call of Duty: Black Ops 4 først bliver officielt sendt på markedet 12 oktober, har Activision altså valgt at være ude i god tid.



Folkene bag Activision har med PC version af Black Ops 4 lovet at spillet skulle være optimeret efter bedste evner samt understøtte ultra-wide skærme og multi monitor konfigurationer. Hertil understøtter Call of Duty: Black Ops 4 4K opløsninger og uncapped framerates.

Kilde: Call of Duty



Som hvad der tegner til at blive en fremadrettet feature på l Call of Duty: Black Ops, vil l Call of Duty: Black Ops 4 ikke have single player på menuen. I steder har Treyarch flyttet fokus på Zombie og Battle Royale modes.



Til de af Jer der hoppede på deres open beta, kunne man håbe de ingen release har fået integreret en række tweaks og fixes inden det officielle release af Call of Duty: Black Ops 4.

Image credit: Call of Duty