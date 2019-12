AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-01-18 13:50:20

Rapport hævder Fortnite V-Bucks valutaen bruges til hvidvaskning af penge

Epic’s Fortnite Battle Royale er en kæmpe succes, og Epic Games har i den grad fået bankbogen fyldt til noget nær bristepunktet.

Epic’s Fortnite Battle Royale er en kæmpe succes, og Epic Games har i den grad fået bankbogen fyldt til noget nær bristepunktet.

Til dem af jer uden viden om Fortnite Battle Royale, så er selve spillet gratis at spille, men der findes mange muligheder for in-app purchases, som har vist sig at være en bragende forretningscase for udviklerne bag.



Nu viser en rapport fra The Independent, som er viderebragt via Ubergizmo, at netop in-app purchases mistænkes for at med målet for hvidvaskning af penge hos kriminelle. Her spiller spillets V-bucks en markant rolle, som er Fortnite Battle Royale in-game valuta, som ifølge The Independent handles for stjålne kreditkort.



Efter handlerne er kommet på plads, bliver de indkøbte V-bucks videresolgt til andre spillere med stor rabat, som dermed bliver koblingen i hvidvaskningen.



Benjamin Preminger som er senior intelligence analyst hos Sixgill fortæller “Criminals are executing carding fraud and getting money in and out of the Fortnite system with relative impunity. Threat actors [a malicious person or entity] are scoffing at Epic Games’ weak security measures, saying that the company doesn’t seem to care about players defrauding the system and purchasing discounted V-bucks … This directly touches on the ability of threat actors to launder money through the game.”



Der er ingen informationer fremme i lyset, der afdækker hvor stort et potentiel problem dette er, eller hvilke summer der skulle være tale om. Det er endnu også uvist hvor vist Epic Games kommer emd tiltag for at forhindre denne mulighed for at benytte stjålne kreditkort til at indkøbe V-bucks og efterfølgende videresælge.

Læs hele historien HER



Billeder & Kilde

independent, Ubergizmo, Epic Games