AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-02-23 21:51:38

Super Smash Bros. nærmer sig Nintendo Switch-udgivelse

Nintendo Switch-konsollen har på sit første år været en kæmpe succes. Det skyldes ikke mindst de mange fede spil, som undervejs er blevet udgivet, og nu er der såmænd endnu et på vej.

Nintendo Switch-konsollen har på sit første år været en kæmpe succes. Det skyldes ikke mindst de mange fede spil, som undervejs er blevet udgivet, og nu er der såmænd endnu et på vej.

Nintendo arbejder for tiden på at udgive et nyt Super Smash Bros.-spil til Nintendo Switch. Sådan lyder det i et nyt opslag på ResetEra.

Emily Rogers står bag opslaget. Hun er kendt for at være rimelig præcis, når det kommer til diverse Nintendo-nyheder.

Det er på nuværende tidspunkt stadig uklart, hvorvidt spillet kommer til at følge i fodsporene på Mario Kart 8 Deluxe.

En ting er dog sikkert, hvis man spørger Rogers. Spillet kommer til at få en blanding af helt nyt indhold og mere velkendt indhold fra universet i og omkring Wii U og 3DS.

Nintendo har ikke løftet sløret for, hvornår den førnævnte udgivelse kommer til at finde sted. Senere i år synes dog at være det mest oplagte bud.