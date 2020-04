AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-09-03 10:18

Astralis Group og Future FC i Audi samarbejde

Da Audi og Astralis i februar 2017 indgik det første kommercielle samarbejde gav det international genlyd. Samarbejdet var det første af sin slags mellem en esportsorganisation og et globalt ikke-endemisk brand og siden da har Audi og Astralis’ navne været tæt forbundet i Danmark og globalt.



I januar 2019 blev dette engagement understreget ved Audi’s indtræden som hovedpartner for Astralis Groups League of Legends hold, Origen, og nu tager parterne skridtet videre: Audi og Astralis Group kan i dag således offentliggøre tredje skud på stammen; et nyt, stort samarbejde om FIFA-holdet “Future FC”, som Astralis Group lancerede i sidste uge og som vil have hjemme i samme lokaler som Astralis og Origen.

Samarbejdsaftalen er underskrevet allerede før holdet har spillet sin første kamp, og det er der ifølge CCO og co-founder af AG, Jakob Lund Kristensen, en god grund til:

- Siden lanceringen af den første aftale har vi haft en tæt dialog med Audi omkring nye muligheder for at udvikle vores hold og at udnytte det stærke værdifællesskab. Audi var ikke bare med fra start i Astralis, de var også en vigtig del af vores lancering af Origen og nu tager vi så sammen skridtet videre ind i en verden, der på mange måder passer perfekt ind i de to selskabers fælles værdier, fortæller Jakob Lund Kristensen.

- Fra dag 1 har vores ambition med Astralis Group været, at bygge bro mellem esporten og et bredere mainstream publikum, og her har FIFA efterhånden udviklet sig til et produkt, der har bredt fat på tværs af traditionel sport og esport. Derfor har det været helt naturligt for os at træde ind i FIFA og med vores tilgang til performance-optimering, sund livsstil og opbygning af brands, ser vi et kæmpe potentiale på et område, man nærmest kan kalde Audis hjemmebane. I fodboldens verden er Audi en af de stærkeste partnerbrands overhovedet, og nu bygger vi altså videre på de fælles styrker, forklarer Jakob Lund Kristensen.

Morten Friis-Olsen, Head of Marketing Audi Danmark fortæller:

- Future FC er et nyt og spændende kapitel i Audis samarbejde med Astralis Group, hvor vi naturligt bygger videre på den eksplosive udvikling og de digitale muligheder, som esporten allerede har givet os, udtaler Morten Friis-Olsen, der sammen med Audi i Tyskland er ansvarlig for aktivering af partnerskabet med Astralis Group.

- Samarbejdet omkring Future FC med udgangspunkt i FIFA-spillet og alle dets brugere og fans er yderst relevant og attraktivt for Audi, da sport og specielt fodboldpartnerskaber ligger naturligt til i vores DNA – og ikke mindst som forlængelse af vores ambition om at være en aktiv og attraktiv del af en innovativ verden eksponeret i fantastiske oplevelser, afslutter Morten Friis-Olsen.

Future FC offentliggjorde i sidste uge den første spiller på holdet: Danmarks og én af verdens bedste spillere Fatih Üstün, som var eneste dansker i den seneste officielle eWorld Cup, hvor han sluttede i top 4.

Ud over digital eksponering og synlighed på Future FC-trøjen, som bliver lanceret inden længe, vil Audi og Astralis Group arbejde tæt sammen ifht udviklingen af nyskabende content og fan engagement.

Aftalen er flerårig og af markant direkte økonomisk værdi.”

Læs også: Astralis og Royal UNIBREW afslører nye produkter



Kilde & Image credit:

Astralis Group