AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2019-12-16 07:58

Gears Tactics til PC i april 2020

Hvis man er vild med Gears of War universet, men har lyst til at prøve kræfter med noget andet den cover baserede shooter stil, som vi kender så godt, så er Gears Tactics måske et velkommen alternativ.





Gears Tactics er et turbaseret taktisk spil, der tager et anderledes spin på Gears of War universet. Handlingen er sat 12 år før det første Gears of War spil, og altså før vi møder Marcus Fenix.

Man spiller som Gabe Diaz og man skal rekruttere, træne og lede sin enhed på en mission for at finde lederen af Locust hæren. Undervejs er der mulighed for at få nye våben, grej og færdigheder til din gruppe af soldater, for at kunne forbedre jeres chancer for at komme igennem kampene

Microsoft har offentliggjort at spillet lander til PC og Xbox d. 28. april 2020. De har også løftet sløret for kravene til din PC, hvis du vil spille det der.





MINIMUM:



Requires a 64-bit processor and operating system OS: Windows 10 64-bit Processor: Intel i3 Skylake | AMD FX-6000 Memory: 8 GB RAM Graphics: AMD Radeon R7 260X | NVIDIA GeForce GTX 750 Ti DirectX: Version 12 Network: Broadband Internet connection Storage: 45 GB available space Sound Card: DirectX compatible



RECOMMENDED:



Requires a 64-bit processor and operating system OS: Windows 10 64-bit Processor: Intel i5 Coffee Lake | AMD Ryzen 3 Memory: 8 GB RAM Graphics: AMD Radeon RX 570 | NVIDIA GeForce GTX 970 DirectX: Version 12 Network: Broadband Internet connection Storage: 45 GB available space Sound Card: DirectX compatible