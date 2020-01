AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-12 09:10

Half-Life: Alyx bliver kun singleplayer

Valve har bekræftet, at Half-Life: Alyx kun bliver forbeholdt som et single-player.





Selvom nogle AAA spiludgivere har lavet haft en tendens til regelmæssigt at forudsige single-player-spil har en begrænset levetd i fremtiden, sælger de fortsat bedre end nogensinde. Valve beviser, at de forstår dette med den kommende lancering af deres flagskib VR-titel Half-Life: Alyx. Spillet vil være baseret på single-player uden multiplayer-modes som en option. Nu har folkene hos Valve tilmed bekræftet, at Half-Life: Alyx kun bliver forbeholdt som et single-player.

Informationen kommer via en e-mail-udveksling mellem The Verge og Valve-spildesigner Robin Walker.

Walker siger også, at VR-spillet blev udviklet med mediets begrænsninger i tankerne. For eksempel er udviklerne opmærksomme på, at mange spillere kan opleve problemer med for at bruge VR-enheder i lange perioder, så mange aspekter af spillet - især hvad angår tempo og historie - blev designet til at rumme kortere bursts af spilletid. Holdet er dog stadig overbevist om, at de fleste vil nyde deres kommende spil i 2-3 timer pr. session uden at opleve problemer.





Hvis du har et VR-headset og ser frem til returnering af Half-Life-franchisen, kan du forudbestille Half-Life: Alyx på Steam til $ 53.99.

Half-Life: Alyx forventes at blive lanceret i marts 2020.





Kilde / Image credit:

Valve