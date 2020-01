AUTHOR : Uber

Microsoft: Derfor hedder den Xbox Series X

Forleden løftede Microsoft sløret for navnet på deres kommende Xbox.konsol.Isolerer vi ”Xbox-serien X”, synes det at antyde, at virksomheden kunne have flere Xbox-konsoller i ærmet. Nu har Microsoft offentliggjort forklaringen på, hvorfor næste generation Xbox Series X konsol er navngivet som den er.





I et interview med Business Insider, bekræftede en talsperson fra Microsoft, at de kalder det Xbox Series X, fordi det giver plads til potentielt nye konsoller i fremtiden. Hvad angår konsollen, vil den simpelthen blive kendt som “Xbox”.

Talsmanden blev citeret for at sige ”The name we’re carrying forward to the next generation is simply Xbox. The name ‘Xbox Series X’ allows room for additional consoles in the future.”

Under alle omstændigheder hjælper denne navngivning potentielt på at forenkle Microsofts Xbox-lineup.

Source & Image credit:

Business Insider, Microsoft