Red Dead Redemption 2 PC-version uden ray tracing

Efter knap et år på konsoller, frigives Red Dead Redemption 2 til PC i morgen (5. november). Hvis du har set nogle af de frigivne trailers, ved du også, at Red Dead Redemption 2 ser fantastisk ud på PC, skønt den mangler en funktion, som nogle forventede: ray tracing.





Som vi oplevede med GTA V, tog Rockstar Games sin tid inden de porterede Red Dead Redemption 2 til pc'en, men det ser ud til, at det er ventetiden. Med understøttelse af 8K-opløsninger, HDR, widescreen og konfigurationer med flere skærme, kan Red Dead Redemption 2 være et af årets bedst pc-spil, selvom ejere af Nvidias RTX grafikkort ikke vil kunne nyde fordel af ray tracing, som blandt andet kan på Call of Duty: Modern Warfare og Control.

Det tydede ellers på, at Nvidia ville understøtte ray tracing på RDR2 via deres RTX 20-serie grafikkort, da tidligere screendumbs blev fremvist med "Nvidia GeForce RTX" logoer.

Desværre er det ikke tilfældet.

NVIDIA forklarede Nvidia GeForce RTX logoerne via et tweet, hvor forklaring lød på logoerne simpelthen var en henvisning til deres RTX 20 produkter, og at RDR2 ikke har ray tracing - Nvidia brugte simpelthen muligheden for at annoncere sine RTX grafikkort.

Selvom ray tracing bliver en mangelvare, har Red Dead Redemption 2 til PC en række grafiske opgraderinger og muligheder sammenlignet med konsolversionerne.









